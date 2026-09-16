Eclipse anular de sol en el Golfo San Matías: ya hay fecha y se espera aluvión de turistas

Ciudades rionegrinas como Las Grutas, San Antonio Oeste y Playas Doradas tendrán una ubicación privilegiada durante el fenómeno. ¿Cuándo será?

Se espera la llegada de muchos vecinos del Alto Valle, com oasí también de otros puntos del país para disfrutar el eclipse.

Ya hay fecha confirmada para un verdadero espectáculo natural. El Golfo San Matías se transformará en el punto estratégico por excelencia para presenciar un eclipse anular de Sol , un fenómeno conocido popularmente como el "anillo de fuego" .

Durante este evento, la Luna se posicionará directamente entre la Tierra y el Sol. Sin embargo, al encontrarse en su punto más lejano dentro de su órbita, el disco lunar no alcanzará a cubrir por completo la luz solar, dejando al descubierto un deslumbrante borde brillante alrededor del satélite.

La fecha señalada para este show cósmico es el próximo 17 de febrero de 2026 . Ciudades rionegrinas como Las Grutas, San Antonio Oeste y Playas Doradas tendrán una ubicación privilegiada dentro de la franja de anularidad máxima, ofreciendo una vista panorámica óptima hacia la costa.

Según las previsiones, el eclipse comenzará cerca de las 10, alcanzará su punto máximo alrededor de las 12.09 y finalizará aproximadamente a las 14. La fase de anularidad, es decir, el momento en que podrá observarse el característico anillo, se extenderá durante más de 7 minutos y 33 segundos.

Especialistas y aficionados a la astronomía ya han comenzado a coordinar viajes y actividades para esa jornada, previendo una importante llegada de turistas e investigadores a la región.

Medidas de seguridad imprescindibles

Dado que el Sol no se cubre por completo en ningún momento del eclipse, las autoridades sanitarias y de astronomía enfatizan la necesidad de usar protección ocular adecuada:

Gafas astronómicas homologadas: Deben cumplir estrictamente con la norma internacional ISO 12312-2 .

Protección indirecta: Uso de cámaras oscuras proyectadas o filtros de soldador con grado número 14 o superior .

Evitar elementos caseros: Queda totalmente desaconsejado mirar a través de radiografías, lentes de sol convencionales o telescopios sin los filtros solares profesionales correspondientes.

El fenómeno no solo promete maravillar a los habitantes y visitantes, sino también impulsar de manera destacada el astroturismo en la provincia de Río Negro.