Luna de sangre: cuándo será el próximo eclipse y desde dónde se podrá ver en detalle

El fenómeno visual que transforma a la luna en uno de los eventos astronómicos más fotografiados del mundo.

El cielo nocturno sorprenderá nuevamente a los amantes de la astronomía con un fenómeno único que dejará huellas en la memorias de todos los que puedan presenciarlo. Este año se podrá disfrutar de la Luna de Sangre 2026 .

Este fenómeno inusual se dará entre la noche del 2 y la madrugada del 4 de marzo, un espectáculo que se extenderá por varias horas para que lo disfruten millones de personas en el continente americano.

El evento astronómico mostrará cómo l a Luna se adentrará completamente en la sombra de la Tierra , sumergiéndose en la umbra, la parte más oscura de dicha sombra.

La luna de sangre: cuánto durará

El fenómeno se desarrollará durante 80 minutos y en su trayectoria se verá pintada por tonos rojizos y anaranjados, lo cual le da el nombre a este fenómeno como 'Luna de Sangre'.

Esta no es la primera vez que se utiliza este término: se ha vuelto común cada vez que el eclipse lunar total transforma el color habitual del satélite a un rojo tenue.

El origen de estas tonalidades se da por un proceso de filtrado de luz solar a través de nuestra atmósfera. Especialistas de la NASA explicaron que mientras la luz azul se disemina al atravesar la atmósfera, la luz con tonalidades rojizas hace el viaje más directamente para iluminar la superficie lunar durante la fase más impresionante del eclipse.

Sin embargo, el evento no se registrará de la misma manera en todo el planeta. Según el análisis realizado por el sitio especializado Time and Date, alrededor de un 2% de la población mundial tendrá el privilegio de registrar todas las fases del evento, garantizando una vista impresionante.

Además, se estima que un 31% podrá disfrutar de la fase total, en la que la Luna parece sumergida por completo en un baño de rojo intenso, y será totalmente visible en casi toda Sudamérica.

Este eclipse lunar total tendrá una particularidad única para destacar ya que se dará solo siete días antes de que la Luna alcance su apogeo, es decir, la distancia máxima entre ella y nuestro planeta. Este contexto le da al satélite una apariencia más pequeña de lo habitual.