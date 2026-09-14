Refuerzo sanitario: la Provincia incorporó 209 profesionales en hospitales y centros de salud

El Gobierno rionegrino sumó médicos, enfermeros y técnicos en distintas localidades para ampliar la capacidad de atención en la red de salud pública.

El Gobierno de Río Negro concretó la incorporación de 209 profesionales de la salud entre personal médico, enfermeros y especialistas técnicos. La medida busca fortalecer la capacidad de atención del sistema público e incrementar la cobertura sanitaria en todo el territorio provincial, según se informó este 14 de septiembre de 2026 .

Los nuevos agentes fueron distribuidos en los centros hospitalarios de Cipolletti , General Roca , Viedma y Bariloche , además de establecimientos ubicados en distintas zonas sanitarias. La nómina alcanza a localidades como Allen , Cinco Saltos , El Bolsón , Catriel , Choele Choel , Comallo , Los Menucos , Sierra Grande , Valcheta y Coronel Belisle , entre otras.

Las incorporaciones abarcan especialidades como medicina general, pediatría, neurología, neurocirugía, dermatología, nefrología, psiquiatría y traumatología. Asimismo, se sumaron profesionales de enfermería, bioquímica, farmacia, kinesiología, odontología, psicología, trabajo social, obstetricia y técnicos para diversas áreas.

Salud fortalece las residencias

Respecto del alcance de las incorporaciones, el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, destacó que “una característica importante es que estos profesionales se sumaron en todo el territorio rionegrino”. El plan se integra a las acciones para sostener los equipos de trabajo mediante residencias, concurrencias, especializaciones y pasantías.

Tras la finalización del segundo llamado del año, la provincia alcanzó una cobertura superior al 80% en los cargos de residencias sanitarias. Este indicador refleja el avance en las instancias de capacitación dentro del sistema público.

Salud incorporó casi 210 profesionales y cubrió el 80% de las residencias.

Al respecto, Thalasselis señaló: “El sistema de salud está abierto para capacitar, formar y acompañar los trayectos formativos de los agentes. Estar hoy por encima del 80% de cobertura de las residencias es un dato positivo y demuestra que estamos mejorando”.

Infraestructura y equipamiento en la red pública

La política sanitaria provincial combina el ingreso de nuevo personal con incentivos por arraigo, incorporación de tecnología y un esquema de infraestructura que contempla 12 obras finalizadas y otras 12 en ejecución.

Actualmente, la red estatal cuenta con 35 hospitales y 190 centros de salud orientados a garantizar el acceso a la atención médica en las distintas regiones.

Desde la gestión provincial remarcaron la orientación de las medidas aplicadas en el sector público: “La salud pública es una prioridad y se demuestra con decisiones concretas. Incorporar profesionales en toda la provincia es invertir en nuestra gente, garantizar más atención y asegurar que cada rionegrino, viva donde viva, tenga un Estado presente y cerca”.