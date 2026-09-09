Río Negro suspendió el consumo de moluscos de Pozo Salado por niveles de toxinas altos: Qué hacer si ingeriste

La medida preventiva se tomó tras detectarse niveles de toxina paralizante de moluscos (TPM) superiores a los establecidos para el consumo humano. Las recomendaciones

El Gobierno de Río Negro dispuso una veda preventiva para la extracción, recolección, comercialización y consumo de moluscos bivalvos del Área Natural Protegida Pozo Salado , tras detectarse niveles de toxina paralizante de moluscos (TPM) superiores a los establecidos para el consumo humano. La medida se mantendrá hasta contar con nuevos análisis.

La resolución se adoptó en el marco del programa de monitoreo periódico de los recursos marinos que lleva adelante la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo .

Las muestras de mejillones obtenidas en el sector Punta Mejillón, dentro del ANP Pozo Salado, fueron analizadas por el Laboratorio Regional de Salud Ambiental y confirmaron la presencia de TPM en concentraciones que representan un riesgo para la salud. Ante estos resultados, la Provincia actuó de manera preventiva para evitar la exposición de la población a productos contaminados.

La denominada “marea roja” es un fenómeno natural asociado a la proliferación de determinadas microalgas capaces de producir toxinas. Los moluscos bivalvos pueden acumularlas al alimentarse de estos organismos sin que esto modifique su aspecto, olor o sabor. Además, las toxinas no se eliminan mediante la cocción ni con el agregado de limón, vinagre o alcohol, por lo que no existe una forma casera de determinar si un ejemplar es seguro para consumir.

“El monitoreo nos permite detectar estas situaciones y tomar decisiones preventivas antes de que exista un impacto sobre la población. La veda protege la salud y, al mismo tiempo, forma parte de una gestión responsable de nuestros recursos marino-costeros. Vamos a sostener los controles y los análisis necesarios hasta contar con condiciones que permitan levantar la medida”, señaló la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez.

Desde el punto de vista sanitario, el consumo de moluscos contaminados con TPM puede provocar una intoxicación paralizante. Los primeros síntomas pueden aparecer rápidamente, entre aproximadamente 30 minutos y dos horas después de la ingesta, y pueden incluir hormigueo o adormecimiento en labios, lengua, cara y extremidades, pérdida de fuerza muscular, náuseas, vómitos, dificultades para hablar y, en los cuadros más graves, dificultad o parálisis respiratoria. Ante la aparición de estos síntomas luego del consumo de moluscos, se debe acudir inmediatamente al centro de salud más cercano.

Un pedido a la población

Por este motivo, se solicita a residentes, pescadores recreativos y visitantes no recolectar ni consumir moluscos provenientes del área alcanzada por la veda, y respetar las señalizaciones y comunicaciones oficiales. Para el consumo, se recomienda adquirir productos de la pescaúnicamente en establecimientos habilitados y que cuenten con los controles sanitarios correspondientes.

La medida permanecerá vigente hasta que nuevos análisis determinen que los niveles de toxinas se encuentran nuevamente dentro de los parámetros permitidos. La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático continuará con los muestreos y controles preventivos en la zona y comunicará oficialmente cualquier modificación de la veda.