Expectativa: Municipio define el futuro de vehículos retenidos y abandonados

Son cientos de autos y motos que permanecen en el lugar hace mucho tiempo. Proponen declarar la emergencia sanitaria por un año en el predio municipal.

El Concejo Deliberante de Viedma se encamina a definir el destino de los cientos de vehículos retenidos y abandonados que permanecen en las dependencias municipales. En una sesión determinante programada para este miércoles 9 de septiembre a partir de las 8:30 , el cuerpo legislativo abordará un expediente clave orientando a sanear el depósito local mediante el desguace, la descontaminación y la compactación definitiva de las unidades que nunca fueron retiradas por sus dueños.

La iniciativa, impulsada por el presidente del Concejo Deliberante, Pedro Bichara , propone declarar la Emergencia Sanitaria en el predio por el término de un año . El objetivo central es resolver la acumulación de automóviles y motocicletas que llevan años en el depósito municipal y que generan un foco de contaminación urbana.

La medida alcanzará a todas las unidades que acumulen más de seis meses de permanencia , garantizando la exclusión de aquellos vehículos que se encuentren vinculados a causas o trámites judiciales.

Procedimiento abreviado, edictos y destino de los fondos

Para agilizar el proceso, el proyecto contempla un mecanismo ágil que comenzará con la publicación de edictos oficiales para convocar a los titulares registrados. Los propietarios tendrán un plazo perentorio de cinco días hábiles para presentarse a regularizar la situación de sus rodados. Cumplido ese período sin respuestas, la Municipalidad quedará plenamente facultada para proceder a la descontaminación, el desguace y la compactación final de los vehículos.

Municipio vecino convoca a los propietarios a recuperar sus vehículos.

Los recursos económicos resultantes de la venta de la chatarra serán transferidos directamente a la Agencia Local de Seguridad Vial. A su vez, la normativa prevé que aquellos vehículos que por su estado de conservación aún resulten aptos para circular puedan incorporarse a la flota del patrimonio municipal o ser cedidos a instituciones de bien público.

Temas clave en el temario legislativo

Además del tratamiento de la emergencia en el depósito vehicular, los concejales debatirán otros asuntos de relevancia para la comunidad viedmense. Entre los puntos más destacados figuran la creación de la Habilitación Comercial Exprés, el marco regulatorio para los Espacios Culturales Autogestivos y la votación en segunda vuelta de las modificaciones a la Ordenanza 8843, normativa que regula las propiedades destinadas a alquileres temporarios en la ciudad.