Río Negro lanzó "Al Día RN": cómo será el nuevo sistema para las asociaciones civiles

"Queremos un Estado moderno y más cerca de quienes trabajan todos los días por su comunidad", indicó el gobernador Alberto Weretilneck en la presentación del programa.

El Gobierno de Río Negro presentó un nuevo programa para modernizar y facilitar tramites de Personería Jurídica.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha “ Al Día RN ”, un nuevo programa destinado a modernizar y simplificar los trámites que deben realizar las asociaciones civiles de toda la provincia.

La iniciativa busca reducir la burocracia que enfrentan clubes, bibliotecas, entidades culturales, organizaciones sociales y otras instituciones comunitarias para cumplir con sus obligaciones administrativas.

El programa fue presentado como parte del proceso de modernización de la Inspección General de Personas Jurídicas y combinará digitalización, simplificación de requisitos y acompañamiento territorial.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó que las asociaciones, fundaciones y sociedades comerciales cumplen un papel fundamental en las distintas localidades de Río Negro y remarcó la necesidad de facilitar su relación cotidiana con el Estado.

“Queremos un Estado moderno y más cerca de quienes trabajan todos los días por su comunidad”, sostuvo el mandatario provincial al referirse al nuevo esquema de gestión.

Menos papeles y trámites más simples

Uno de los principales objetivos de “Al Día RN” será disminuir la cantidad de documentación y gestiones que las instituciones deben presentar para mantenerse en regla ante los organismos provinciales.

El programa parte del principio de "si el Estado ya dispone de determinada información, no debería volver a solicitarla a las asociaciones". La medida apunta así a reducir papeles, traslados, errores y tiempos.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, explicó que detrás de cada asociación existen personas que destinan tiempo y esfuerzo para sostener sus instituciones y desarrollar actividades en beneficio de sus comunidades.

En ese sentido, sostuvo que la intención oficial es eliminar obstáculos innecesarios para que las comisiones directivas puedan concentrarse en sus actividades y no en resolver cuestiones vinculadas con la burocracia administrativa.

“Al Día RN” permitirá organizar bajo una misma lógica diferentes trámites relacionados con la constitución de entidades, actualización de autoridades, realización de asambleas y presentación de documentación anual.

También estarán contempladas las gestiones vinculadas con libros y certificados, con el objetivo de brindar un esquema más ordenado para que las instituciones puedan conocer qué documentación necesitan presentar y en qué momento hacerlo.

Avance hacia una sede digital

El Gobierno provincial prevé que el programa avance progresivamente hacia una sede digital destinada a concentrar las principales gestiones de las asociaciones civiles.

Desde esa plataforma, las instituciones podrán realizar presentaciones, consultar el estado de sus trámites, recibir notificaciones, efectuar pagos y obtener constancias, reduciendo la necesidad de concurrir personalmente a las oficinas.

De todos modos, el nuevo sistema mantendrá instancias de atención presencial y asistida para garantizar que todas las asociaciones puedan acceder a las herramientas, independientemente de sus posibilidades tecnológicas.

La propuesta también contempla capacitaciones territoriales dirigidas a las comisiones directivas, con herramientas prácticas para ordenar documentación y cumplir correctamente con las distintas obligaciones administrativas.

Capacitación y acompañamiento en toda la provincia

Las capacitaciones buscarán brindar una hoja de ruta para que cada institución pueda mantener actualizada su documentación, realizar sus asambleas de manera correcta y llevar al día sus autoridades y libros.

La inspectora general de Personas Jurídicas, Martina Morana, señaló que el objetivo es construir un organismo más cercano, que no se limite a recibir trámites, sino que también pueda salir al territorio.

La funcionaria explicó que “Al Día RN” contempla una presencia activa en las distintas regiones, con capacitación y acompañamiento para prevenir dificultades antes de que se conviertan en problemas administrativos.

El programa apunta, de esta manera, a fortalecer el trabajo de las organizaciones que tienen una presencia directa en la vida cotidiana de miles de rionegrinos.