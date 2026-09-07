Río Negro refuerza el monitoreo de sus Áreas Naturales Protegidas: qué herramientas incorporarán

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático trabaja en un proceso de capacitación e implementación de EarthRanger , que permitirá a los guardas ambientales contar con información sobre patrullajes, recorridos y observaciones para optimizar el monitoreo y mejorar la toma de decisiones.

El objetivo es poder incorporar la herramienta y, así, poder registrar los recorridos y actividades realizadas en territorio, visualizar esa información en mapas y sistematizar los datos generados por los equipos en el celular. Otro de los beneficios sería trabajar con eventos, patrullajes, alertas y mapas de calor. Con todos estos beneficios se podría agilizar el proceso de identificación de sectores que requieren mayor presencia, planificar los operativos y orientar las estrategias de conservación.

EarthRanger está diseñada para integrar información en tiempo real proveniente de equipos de campo y otras fuentes de datos en una única plataforma.

Cómo fue el proceso de formación

La primera experiencia de trabajo con los guardas ambientales se realizó en Punta Bermeja, con el acompañamiento de Fundación ''Por el Mar''. La jornada incluyó la presentación de la plataforma, el intercambio de experiencias con equipos que ya utilizan la herramienta y actividades prácticas para que los agentes pudieran registrar recorridos y eventos directamente desde sus teléfonos y observar cómo esa información se refleja en el sistema.

El proceso apunta a que las distintas Áreas Naturales Protegidas de Río Negro puedan trabajar con un mismo sistema de registro, facilitando la sistematización de la información y generando una visión integral de lo que sucede en territorio. Esto permitirá contar con datos comparables entre áreas, agilizar la elaboración de informes y fortalecer la planificación de los Planes Operativos Anuales y las estrategias de conservación.

Desde la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, Judith Jiménez, expresó: '' Estamos incorporando tecnología para que la información que generan nuestros guardas ambientales se transforme en una herramienta concreta para gestionar. Queremos saber dónde estamos trabajando, qué estamos encontrando, qué sectores necesitan reforzar la presencia y cómo podemos tomar mejores decisiones. La tecnología no reemplaza el trabajo de nuestros guardas sino que lo potencia y nos permite aprovechar mejor esa experiencia''.

Earthranger se suma a Skylight

La incorporación de EarthRanger se suma a un proceso que la Provincia ya inició con Skylight, herramienta de monitoreo satelital que permite realizar el seguimiento de embarcaciones. Ambas plataformas comenzaron a integrarse para que determinados eventos detectados por Skylight, como el ingreso de una embarcación a los polígonos definidos para espacios marinos protegidos, puedan generar una notificación dentro de EarthRanger.

De esta manera, un guarda ambiental podrá recibir desde la misma herramienta que utiliza para su trabajo en territorio una alerta vinculada con la actividad marítima de un área bajo su responsabilidad, sin necesidad de ingresar por separado a Skylight. La integración permite vincular información terrestre y marítima en un mismo sistema de gestión, fortaleciendo especialmente el monitoreo de las áreas marino-costeras.

Este avance forma parte de una estrategia provincial para modernizar la gestión ambiental y fortalecer la presencia del Estado en el territorio. La incorporación de tecnología y herramientas de información permite mejorar el control de los recursos naturales, optimizar el trabajo de los equipos y acompañar el desarrollo provincial con una gestión ambiental cada vez más eficiente.