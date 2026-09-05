Por error, transfirió todo su sueldo a una cuenta rionegrina: qué le dijo su titular

La damnificada es una empleada de la Municipalidad de Córdoba que pide que le devuelvan el dinero. El contacto con la dueña de la cuenta donde cayó su plata.

La mujer llegó a contactarse con la dueña de la otra cuenta, radicada en Bariloche. Foto de archivo.

Un insólito pero dramático error derivó en una verdadera pesadilla para Rocío , una joven de 27 años residente en Córdoba Capital . Al intentar transferir sus fondos entre cuentas propias a través de una billetera virtual, ingresó equivocadamente su alias habitual con una sola letra de más , provocando que la totalidad de sus ingresos y todo su sueldo fueran acreditados en la cuenta de una desconocida en Bariloche.

La damnificada, quien trabaja como empleada contratada en la Municipalidad de Córdoba , relató la angustia que atraviesa al haberse quedado sin dinero para afrontar sus obligaciones del mes, entre ellas el pago del alquiler.

El hecho ocurrió durante la mañana, cuando Rocío intentó realizar una operación bancaria rápida . Por el apuro, tippear una letra adicional en el alias de destino hizo que los fondos fueran a parar a una cuenta de Bariloche.

“En un momento, por apurada, cuando me quiero pasar la plata de una cuenta a otra, en vez de poner mi alias, puse un alias que tiene una letra más que el mío y se lo pasé a esta mujer”, detalló en diálogo con la prensa.

Al percatarse de la falla, la joven inició una búsqueda desesperada mediante el número de CUIT que figuraba en el comprobante de la transferencia para poder ubicar a la titular receptora.

Entre el banco y la policía

Ante la imposibilidad de resolver el inconveniente de forma inmediata, Rocío acudió a la policía para realizar la correspondiente denuncia y se presentó ante la entidad bancaria. Sin embargo, se encontró con limitaciones operativas relacionadas con los tiempos bancarios habituales.

Plazos de reclamo: Desde la entidad financiera le informaron que no podían formalizar la denuncia administrativa hasta tanto no transcurrieran 24 horas del movimiento de fondos.

Complicación por fin de semana: Al haber ocurrido el hecho un día viernes, el banco le indicó que recién el lunes podrá acceder a mayor información técnica del envío para incorporar a la causa policial.

Promesa de devolución y el paso del tiempo

A través de una amiga radicada en Bariloche, la damnificada logró difundir lo sucedido en redes sociales para dar con la destinataria. La mujer receptora de los fondos se contactó brevemente con Rocío para solicitarle que retirara la publicación, argumentando que se encontraba en su horario laboral y que le reintegraría el dinero al finalizar la jornada.

La mujer recibió un depósito bancario de más de $7.3 millones por error y se negó devolver la plata. Ministerio Público Fiscal

A pesar del compromiso asumido, el dinero aún no fue acreditado y las horas transcurridas incrementan la preocupación de la joven trabajadora.

“No sé cómo voy a pagar el alquiler todavía, además esa plata era para los gastos del mes. Tengo plazo hasta el jueves para saber cómo voy a hacer. Apelo a la misericordia y a la bondad de las personas”, expresó desolada al sitio El Cordillerano.

Recomendaciones de seguridad ante transferencias erróneas

Frente a situaciones de este tipo, los organismos financieros y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) recomiendan seguir ciertos protocolos: