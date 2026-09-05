Otro trágico accidente fatal en Río Negro: dos muertos en la Ruta 251

Un choque múltiple en la 251 dejó dos fallecidos y un herido grave. Ocurrió esta mañana e involucró a tres vehículos.

El fatal accidente en ruta 251 dejó a dos personas fallecidas y una trasladada de urgencia al Hospital. // Foto: gentileza Conesa Informa Hoy

Un nuevo episodio de inseguridad vial volvió a golpear a la provincia de Río Negro esta mañana, pasadas las 10:30, cuando un choque múltiple sobre la Ruta Nacional 251 dejó un saldo de dos personas fallecidas y un herido de gravedad .

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 158 de esa traza, donde por causas que todavía son materia de investigación quedaron involucrados tres vehículo s: un camión de gran porte, una camioneta Ford Ranger y un automóvil Nissan.

Producto del violento impacto entre las tres unidades, dos de los ocupantes perdieron la vida en el lugar del hecho. Una tercera persona, con heridas de consideración, fue trasladada de inmediato al Hospital de General Conesa para recibir atención médica urgente.

Un camión, una camioneta y un auto fueron los protagonistas. // Foto: gentileza Conesa Informa Hoy

Operativo de rescate y peritajes

En el lugar del siniestro trabajaron de manera conjunta personal del Hospital de General Conesa, efectivos del Destacamento de Tránsito y dotaciones de Bomberos Voluntarios, quienes desplegaron tareas de asistencia a las víctimas y de seguridad vial en la zona afectada.

Las autoridades competentes iniciaron las diligencias correspondientes para establecer la mecánica exacta del choque entre el camión, la Ford Ranger y el Nissan. Por el momento no trascendieron precisiones oficiales sobre las identidades de los fallecidos ni las circunstancias que derivaron en la tragedia.

El accidente en la Ruta 251 se suma a una serie de hechos fatales registrados en las rutas rionegrinas durante los últimos días, lo que reaviva la preocupación por la seguridad vial en los corredores provinciales de mayor circulación.

Pesonal policial, bomberos y de salud trabajaron desde la mañana. // Foto: gentileza Conesa Informa Hoy

La tragedia previa en la Ruta 22

Días atrás, otro siniestro de similares características había conmocionado a la región. El jueves 3 de septiembre, alrededor de las 19:40, un choque sobre la Ruta Nacional 22, en cercanías de Río Colorado, dejó como saldo la muerte de dos vecinos de la localidad de Allen.

Las víctimas fueron identificadas como Mónica Beatriz García, de 72 años, y Martín Carlos Antonio, de 81 años, quienes se desplazaban a bordo de un automóvil Mercedes Benz en dirección desde Río Colorado hacia Choele Choel al momento del impacto.

La mujer, oriunda de General Roca y radicada desde hacía años en Allen, murió de forma instantánea en el lugar del choque. Su pareja, en cambio, fue trasladado al hospital de Río Colorado, donde se confirmó su fallecimiento horas después, a las 21:52.

El otro vehículo implicado en ese siniestro fue una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 39 años oriundo de Puerto Madryn, quien circulaba solo y también debió ser derivado a un centro asistencial de la zona.