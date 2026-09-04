Cerró el bar más tradicional de Cipolletti y su dueña confiesa: "Siento mucha angustia"

La última propietaria del emblemático Plaza Bar rompe el silencio. Las razones que la llevaron a tomar la dolorosa decisión que lamenta toda la ciudad.

Una triste postal. El Plaza Bar, sin sus mesas afuera y con las puertas cerradas definitivamente.

La ñata contra el vidrio de ese abuelo que ya ve poco y lágrimas en sus ojos al confirmar la peor sospecha. “No te puedo creer que cerró este lugar. No sabés, querido, los momentos inolvidables que pasé acá dentro, las charlas con amigos, los partidos de fútbol que me vi, los café con medialunas de las mañanas que disfruté”, le contaba el veterano a su nieto adolescente mientras lo abrazaba con una mano perdiendo su mirada en el interior del vacío recinto.

La nostalgia no solo invade a don Carlos por estas horas en Cipolletti sino que se apoderó de buena parte de la ciudad que supo frecuentar uno de los bares más tradicionales y emblemáticos del centro.

El ya legendario Plaza Bar se suma a la larga lista de comercios que cierra sus puertas y con él se marcha un pedazo grande de la historia gastronómica local. Cuántas anécdotas, cuántos personajes simpáticos, cuántos grupos de amigos, mozos queridos, mesas repletas adentro y afuera, vendedores ambulantes haciéndose la diaria. Cuántos ejemplares de LM Neuquén y su competencia regional recibidos cada mañana junto a las medialunas fresquitas. Ya nada será igual.

Costó conseguir una voz oficial para confirmar la noticia, pues son horas tristes para los últimos dueños del recinto gastronómico, pero finalmente Lorena, la propietaria, tomó coraje, confirmó que bajaron las persianas definitivamente y contó a LM Cipolletti las razones de la abrupta decisión.

El tradicional Plaza Bar de Cipolletti cerró definitivamente sus puertas.

“Desde el sábado a la noche que cerré, fueron días extraños, la verdad que no la estoy pasando muy bien. Siento mucha angustia. Fue un lugar en el que estuve 14 años. Lo compré el 6 de julio de 2012, así que te imaginarás que no estoy de ánimo”, blanqueó sus sentimientos sin ocultar el golpe anímico y emocional que para ella representa desprenderse del querido bar.

Consultada sobre los motivos que condujeron al triste e inesperado desenlace de uno de los café más populares de la ciudad, explicó si vueltas: “La razón del cierre fue la crisis de consumo y los alquileres tan altos que piden los herederos del local. El mes pasado nos tocaba renovación de contrato, me hicieron el nuevo y no lo acepté por el alto porcentaje de aumento”, admitió Lorena.

"Sinceramente lo que más extraño es el trato con la gente y en especial con mis colaboradores Giselle y Omar que fueron mi gran apoyo", redondeó.

¿Se mudan a otro lugar?

Es la pregunta que dejó sin responder la comerciante. Quizá porque aún no lo tenga resuelto. Pero habida cuenta de que varios emprendedores se han visto obligados a mudarse para salvaguardar su negocio y la fuente laboral, no sería descabellado pensar que pueda suceder lo mismo con el Plaza Bar.

Una imagen de archivo del Plaza Bar.

Del mismo modo, nobleza obliga, queda claro que ya nada será lo mismo. El vacío que deja la partida de un histórico de la calle Roca al 400, frente a la plaza San Martín será imposible de reemplazar por cualquier otro local.

Y de igual manera, se mude a donde se mude, en caso de continuar en actividad, no tendrá la misma mística el Plaza Bar. Hasta lo llora Raúl, recordado camarero, desde el cielo.

¡Mozo, sírvanos otra copa para ahogar tanta pena!