Buscan a un joven de 20 años que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico

Francisco Ali Ciarello lleva desparecido desde el 31 de agosto. ¿Cómo colaborar en la búsqueda?

Activaron una búsqueda de paradero de un joven de 20 años.

La Fiscalía de turno de General Roca activó el protocolo de búsqueda para dar con el paradero de Francisco Ali Ciarello , un joven de 20 años que fue visto por última vez el domingo 31 de agosto.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener información que permita localizar al joven. Según se informó oficialmente, al momento de su desaparición se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico .

De acuerdo con los datos difundidos en el pedido de paradero, Francisco Ali Ciarello mide aproximadamente 1,75 metros, es de tez blanca, tiene el cabello corto de color castaño claro y sus ojos son marrones.

Entre sus características particulares, se indicó que utiliza un aro de brillo en la oreja izquierda. Hasta el momento, no se informó qué vestimenta llevaba puesta cuando fue visto por última vez.

El protocolo de búsqueda fue activado por la Fiscalía de turno de General Roca, que trabaja junto a las fuerzas policiales para reunir información y establecer el posible recorrido realizado por el joven.

Cuatro días sin novedades

Según la información oficial, Francisco fue visto por última vez el 31 de agosto, alrededor de las 20. El dato sobre el tratamiento psiquiátrico fue incluido en el pedido de paradero para advertir sobre la situación particular.

La difusión del caso busca ampliar la red de información y permitir que cualquier persona que haya tenido contacto con el joven, o que pueda aportar datos sobre su posible ubicación, se comunique rápidamente con las autoridades.

Desde la Policía de Río Negro recordaron que ante cualquier información se puede llamar de inmediato al 911 o acercarse a la unidad policial o comisaría más cercana para brindar los datos disponibles.

También se encuentra habilitado el teléfono de la Fiscalía de General Roca, (0298) 15 4231271, para que la comunidad pueda aportar información relacionada con la búsqueda de Francisco Ali Ciarello.

Las autoridades solicitaron especialmente no difundir versiones no confirmadas y comunicar cualquier dato, incluso aquellos que puedan parecer menores, a los canales oficiales. La información aportada puede resultar relevante para orientar la investigación.

El pedido de paradero continúa vigente y la búsqueda se mantiene activa. Familiares, allegados y autoridades esperan que la difusión permita reunir información concreta que ayude a establecer dónde se encuentra el joven de 20 años.