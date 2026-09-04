Esquivó una moto, perdió el control y terminó volcando en Cipolletti

Dos mujeres a bordo de un Volkswagen Gol Trend protagonizaron un impresionante vuelco. ¿Qué resultado dio el test de alcoholemia?

Un automóvil con dos mujeres a bordo, protagonizaron un impresionante vuelco en Cipolletti tras esquivar una moto.

Un fuerte accidente de tránsito se registró esta tarde en barrio Pichi Nahuel de Cipolletti, sobre calle O'Higgins entre las arterias América y Gabriela Mistral. El siniestro generó preocupación entre los vecinos del sector, que observan el operativo desplegado en la zona.

El episodio involucró a un Volkswagen Gol Trend que, pasadas las 15 horas, circulaba por la mencionada arteria. Según se pudo reconstruir, la conductora realizó una maniobra brusca para esquivar una motocicleta que se atravesaba en su camino.

Producto de esa maniobra evasiva, el auto perdió el control y terminó volcando, con las cuatro ruedas hacia arriba. La secuencia se desarrolló en cuestión de segundos.

Estefania Petrella

Intervención policial y asistencia a las víctimas

Personal de la Unidad 4° intervino de inmediato en el lugar del siniestro, tras ser alertado por vecinos. Los efectivos policiales trabajaron en la preservación y en el ordenamiento del tránsito en la zona afectada.

Las dos mujeres que viajaban en el Volkswagen logran descender del vehículo por sus propios medios, sin necesidad de maniobras de rescate. Según pudo confirmar LM Cipolletti, ambas se encuentraban conscientes y en condiciones de relatar lo ocurrido al personal policial.

Una de las ocupantes manifestó “dolor en la zona del cuello” tras el impacto. Pese al susto y al fuerte impacto visual del siniestro, no trascendieron heridas de mayor gravedad entre las involucradas.

Test de alcoholemia: cuál fue el resultado

En el marco del protocolo habitual para este tipo de siniestros viales, se le realizó a la conductora del Volkswagen Gol Trend el correspondiente test de alcoholemia.

El resultado del control arrojó un valor negativo, por lo que se descartó que la conductora circulaba bajo los efectos del alcohol al momento del hecho.

Secuestran una camioneta con pedido federal en la misma zona

En las últimas horas, personal de la Comisaría 4° de Cipolletti secuestró una camioneta que registraba un pedido activo solicitado por la Justicia Federal de Tucumán.

El operativo se inició alrededor de las 9:30 del martes, cuando personal del 911 informó haber visualizado el rodado en las inmediaciones de la Ruta Nacional 151 y calle O'Higgins. A partir de ese aviso, los efectivos policiales comenzaron las tareas de verificación correspondientes.

Tras corroborar la situación del vehículo, los efectivos constataron que registraba un pedido de secuestro solicitado por el Juzgado Federal de Tucumán N° 1. La medida se enmarcaba en una causa que investiga una presunta infracción a la Ley 23.737, de estupefacientes.

Con esa información confirmada, los efectivos lograron interceptar el rodado sobre la calle Mariano Moreno. Allí procedieron a identificar al conductor y a notificarlo formalmente sobre la situación judicial del vehículo.

Tras ser informado de las circunstancias, el fiscal de turno dispuso el traslado del conductor junto con la camioneta hasta la unidad policial. En esa dependencia, el vehículo quedó secuestrado y a disposición de la autoridad judicial requirente de la provincia de Tucumán.