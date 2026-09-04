Condenaron al hombre que baleó a un joven en Cipolletti

Un acuerdo abreviado con la fiscalía evitó el juicio oral por el ataque armado registrado en el barrio Anai Mapu. ¿Cuántos años de prisión le dictaminaron?

La Justicia condenó a un hombre de Cipolletti por el disparo en el pecho a un joven en el barrio Anai Mapu.

Un hombre fue condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva tras admitir su responsabilidad en el ataque con un arma de fuego contra un joven . La víctima sufrió una herida grave en el pecho que precisó una intervención quirúrgica de urgencia.

La pena fue acordada durante una audiencia realizada en el Foro Penal local, donde el fiscal Martín Pezzetta presentó el acuerdo alcanzado. La propuesta contó con la conformidad expresa de la víctima, del propio acusado y de la defensa, representada por un abogado particular.

El hecho investigado ocurrió el 17 de abril de 2026, alrededor de las 23:40, en la esquina de las calles El Bolsón y Avenida Perón, dentro del barrio Anai Mapu , en la zona norte de Cipolletti. Según surge de la causa, el imputado circulaba en motocicleta junto a un adolescente cuando interceptó a dos personas que caminaban por el lugar.

Un joven de 26 años resultó herido tras recibir un disparo en el pecho en abril de este año.

Tras insultar a las víctimas sin mayores explicaciones previas, el agresor sacó un arma de fuego calibre 22 y efectuó disparos contra ellas. Uno de los proyectiles impactó de lleno en el pecho de uno de los jóvenes, que se desvaneció en el acto ante la mirada de los vecinos.

La víctima debió ser trasladada de urgencia al hospital local, donde constataron una lesión pulmonar de consideración provocada por el disparo. El cuadro clínico exigió una intervención quirúrgica inmediata para reparar el daño interno y estabilizar su estado de salud.

Según había trascendido en las horas posteriores al episodio, el joven llegó a permanecer con pronóstico reservado mientras el equipo médico evaluaba su evolución. El impacto en una zona vital encendió las alarmas, dado el riesgo de compromiso de órganos clave en el tórax.

El fiscal Martín Pezzetta presentó el acuerdo alcanzado.

La detención y el trabajo de la fiscalía

Horas después de la agresión, personal de la Comisaría 45° detuvo al agresor por orden de la fiscalía de turno, en un operativo que permitió dar con el sospechoso poco tiempo después del ataque. La rápida intervención policial resultó determinante para el avance posterior de la causa judicial.

Con los elementos reunidos durante la investigación penal preparatoria, el Ministerio Público Fiscal sostuvo la acusación por homicidio en grado de tentativa, calificación que finalmente derivó en el acuerdo homologado por el tribunal en esta última audiencia.

La resolución del tribunal

El tribunal, integrado por los jueces Marcelo Gómez, Julio Sueldo y Guillermo Baquero Lazcano, homologó el acuerdo presentado por las partes y dictó la condena de cumplimiento efectivo contra el imputado. La decisión fue adoptada sin objeciones de ninguna de las partes intervinientes.

La resolución incluye además el pago de los gastos generados durante el proceso judicial y la renuncia expresa a los plazos de apelación, lo que permite que la sanción penal se aplique de manera inmediata y sin dilaciones adicionales.

Como parte de la sentencia, el tribunal dispuso también la inhabilitación del condenado para portar o tener armas de fuego por el doble del tiempo que dure la pena impuesta. La medida busca prevenir la reiteración de hechos de violencia armada.