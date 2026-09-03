Lo investigaban por un robo en el que las víctimas fueron amenazadas con una picana eléctrica, un cuchillo y una réplica de arma.

Lo buscaban por un violento robo en Fernández Oro y lo encontraron con una sorpresa: picana, armas y droga.

Un operativo policial realizado en Fernández Oro terminó con el secuestro de una picana eléctrica, armas, teléfonos, una tablet, prendas denunciadas como robadas y sustancias presumiblemente ilegales. El procedimiento se concretó en el marco de una investigación por un robo agravado ocurrido durante la tarde del miércoles .

Personal de la Unidad 26° de General Fernández Oro llevó adelante el allanamiento en una vivienda de calle Río Gallegos , por disposición de la Justicia. Allí encontraron varios elementos que estarían vinculados con la causa.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de una persona que aseguró haber sido amedrentada por dos sujetos durante el robo.

Según la denuncia, los sospechosos habrían utilizado una picana eléctrica, un arma blanca y un arma de fuego aparente para intimidar a la víctima y concretar el asalto.

Entre los objetos denunciados como sustraídos había una tablet Apple, un teléfono Samsung, una campera negra marca Perdamos y un perfume 212 VIP.

Durante el allanamiento, los efectivos lograron recuperar parte de esos elementos y secuestraron otros objetos que podrían estar relacionados con el hecho.

La picana estaba en funcionamiento

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue una picana eléctrica en funcionamiento.

El dispositivo emitía un sonido disuasivo y quedó secuestrado como un elemento que, de acuerdo con la investigación, podría haber sido utilizado para intimidar a las víctimas.

También encontraron una réplica de arma de fuego y un cuchillo tipo carnicero de color blanco.

La Policía ya había logrado recuperar parte de los elementos denunciados como robados durante las primeras intervenciones realizadas después del hecho.

También encontraron marihuana y una balanza

El procedimiento sumó otro capítulo cuando los efectivos encontraron sustancias vegetales presumiblemente marihuana y una balanza de precisión.

Estos elementos quedaron a disposición de la Fiscalía Federal de General Roca, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

La investigación continúa bajo intervención de las autoridades judiciales correspondientes. Ahora buscan determinar la participación de los involucrados y avanzar en el esclarecimiento del robo.