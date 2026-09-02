Quién era el conductor de Choele Choel que murió tras descompensarse en la Ruta 22: "Una gran pérdida"

La comunidad de Choele Choel se vio conmocionada este miércoles tras conocerse la identidad del hombre que murió durante la madrugada mientras circulaba por la Ruta Nacional 22.

Quién era el conductor de Choele Choel que murió tras descompensarse en la Ruta 22.

El hecho ocurrió este miércoles en el tramo comprendido entre Choele Choel y Río Colorado . El hombre viajaba solo en dirección a Río Colorado . El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 953 de la Ruta Nacional 22 .

Según confirmaron fuentes fiscales, el conductor sufrió una descompensación mientras se encontraba al volante y posteriormente perdió el control de la camioneta Iveco, que salió de la calzada y terminó contra un cerco. El hombre viajaba solo en dirección a Río Colorado .

En un primer momento, la intervención policial se inició a partir del hallazgo del vehículo fuera de la ruta, sin que se conocieran las circunstancias que habían provocado el despiste. Alrededor de las 6 de la madrugada una comisión policial llegó al lugar y constató que en el interior de la Iveco se encontraba un hombre mayor de edad sin signos vitales. Posteriormente, personal de Salud confirmó su fallecimiento.

Con el correr de las horas se conoció el nombre del conductor

La víctima fue identificada como Lisandro Renzoni, de 49 años, vecino oriundo de la localidad de Choele Choel.

Con el avance de las actuaciones y las pericias realizadas, se pudo establecer que la descompensación del conductor se produjo antes de que el vehículo abandonara la calzada, por lo que el despiste habría sido consecuencia de esa situación.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Río Negro, personal del Gabinete de Criminalística y representantes de la Fiscalía, quienes llevaron adelante las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del hecho.

De esta manera, la investigación permitió precisar que el desenlace fatal no se habría producido como consecuencia de una colisión con otro vehículo, sino a partir de la descompensación que sufrió el conductor mientras circulaba por la Ruta 22.

Un vecino muy querido

Con el correr de las horas, algunos vecinos se anoticiaron de lo sucedido y dejaron su despedida en redes sociales con mensajes tales como:

"Lisandro voy a extrañar nuestra charla cada vez que ibas a casa nos quedamos un rato largo hablando asta que voz decía me voy me voy porque me va agarrar la noche jajaja un abrazo sin palabras la verdad".

"Gracias por los años acompañándonos !!! Por tu buena onda por tus chistes siento mucho todo esto !!! Gracias Chany !!! Descansa en paz".

"Gran persona Chani, que Dios lo abrace en su reino".

Cómo accionar en caso de ver un accidente en la ruta:

Si ves un accidente en la ruta en Río Negro, debés detenerte en un lugar seguro, encender las balizas y llamar de inmediato a los servicios de emergencia o al 107.

Es importante detenerse con seguridad:

Estacioná tu auto en la banquina, lejos del choque.

Encendé las balizas de emergencia.

de emergencia. Colocá los triángulos reflectantes atrás de tu vehículo para avisar a otros conductores.

Llamar a los servicios

Comunicate con los servicios de emergencia para casos generales o policiales.

para casos generales o policiales. Marcá el 107 para pedir una ambulancia.

para pedir una ambulancia. Decí el número de la ruta y el kilómetro exacto o una referencia cercana.

y el exacto o una referencia cercana. Contale al operador cuántos autos participan y si ves personas heridas.

No cortes la llamada hasta que el operador te lo pida.

Qué hacer en el lugar