Multa de Defensa al Consumidor a una tarjeta de crédito por cobros indebidos y registrar a una clienta como morosa

Una rionegrina pagó el monto solicitado para cancelar una refinanciación, pero los débitos continuaron. Defensa del Consumidor sancionó a la tarjeta. ¿De cuánto fue la sanción?

La provincia aplicó una multa a American Express por continuar cobrando a una usuaria tras pagar la totalidad de la deuda.

La Agencia de Recaudación de Río Negro sancionó a American Express luego de comprobar irregularidades vinculadas con una deuda, débitos posteriores a una cancelación y falta de información clara hacia una usuaria.

La multa fue aplicada por la Gerencia de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial , que determinó que la empresa incumplió obligaciones establecidas para garantizar información adecuada y un trato digno a quienes utilizan sus servicios financieros.

El caso se inició cuando una ciudadana rionegrina solicitó la cancelación y liquidación de un plan de refinanciación asociado a su tarjeta de crédito . La mujer buscaba conocer con precisión cuánto debía pagar para cerrar definitivamente la cuenta.

Según se determinó durante el procedimiento administrativo, la usuaria pidió explicaciones detalladas sobre los montos reclamados y posteriormente abonó la suma indicada por la empresa. Sin embargo, los inconvenientes no terminaron con el pago realizado.

Continuaron los débitos después de cancelar la deuda

Tras cumplir con el importe solicitado, American Express continuó efectuando débitos sobre la cuenta de la clienta. Además, la empresa no habría proporcionado resúmenes suficientemente claros que permitieran comprender el origen de los nuevos cargos.

La situación generó un nuevo reclamo ante Defensa del Consumidor, debido a que la usuaria consideraba que había cumplido con las condiciones necesarias para finalizar el compromiso financiero y evitar nuevos cobros vinculados con aquella refinanciación.

A esto se sumó otra consecuencia que agravó el conflicto: la mujer fue incorporada de manera injustificada a un registro de deudores morosos. Para el organismo provincial, esa registración no se correspondía con la situación real de la consumidora.

REUTERS / Dado Ruvic

La empresa intentó desligar su responsabilidad

Durante su descargo, American Express intentó desentenderse de los hechos y argumentó que no mantenía una relación directa con la clienta. También buscó trasladar la responsabilidad hacia la entidad bancaria que había emitido la tarjeta.

Sin embargo, Defensa del Consumidor rechazó ese planteo y sostuvo que las empresas que intervienen dentro del sistema de tarjetas de crédito tienen responsabilidades frente a los usuarios cuando reciben reclamos relacionados con sus servicios.

En ese sentido, el organismo remarcó la obligación de aportar documentación suficiente y brindar información transparente para que los consumidores puedan conocer el origen de los cargos, verificar sus deudas y ejercer adecuadamente sus derechos.

La resolución administrativa estableció una sanción económica contra la compañía y también fijó una indemnización a favor de la damnificada, en concepto de daño directo por las consecuencias que le provocaron las irregularidades detectadas.

La Justicia confirmó la sanción

American Express apeló la decisión adoptada por Defensa del Consumidor de Río Negro. Sin embargo, el planteo de la empresa no prosperó y la resolución administrativa terminó siendo respaldada de manera firme por la Justicia provincial.

Fuentes de la Agencia de Recaudación de Río Negro confirmaron a LM Cipolletti que la multa establecida equivale a una canasta básica total, cuyo valor asciende actualmente a $1.564.716. En este caso, la sanción alcanzó una canasta y media.

El caso volvió a poner en discusión la importancia de que los consumidores realicen reclamos individuales cuando detectan cobros que consideran indebidos, información insuficiente o situaciones que puedan afectar sus derechos frente a empresas.

Desde el organismo provincial destacaron que una denuncia no solo puede permitir que la persona afectada consiga una reparación económica, sino que también puede derivar en sanciones para las compañías responsables.

Los reclamos pueden hacerse de manera online

La intervención estatal permitió que la consumidora frenara los cobros cuestionados, obtuviera una compensación por los perjuicios sufridos y lograra que la empresa fuera sancionada por las irregularidades comprobadas durante el procedimiento.

El caso también funciona como antecedente para otros usuarios que atraviesen situaciones similares con tarjetas de crédito, refinanciaciones o registros de deudores. Ante un conflicto, contar con comprobantes de pago y comunicaciones resulta fundamental.

Los reclamos ante Defensa del Consumidor de Río Negro pueden realizarse de manera completamente online, una alternativa que permite iniciar el procedimiento sin necesidad de concurrir personalmente a una oficina.