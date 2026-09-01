Las Grutas: barreteó la puerta de una regalería y la policía lo atrapó en pleno robo

Un vecino alertó al 911 por los movimientos sospechosos de un desconocidos. Los uniformados lo encontraron dentro del local con un fierro que utilizó para violentar la puerta.

El hombre fue detendio en el interior del comercio ubicado en la peatonal Viedma de Las Grutas. Tenía una barreta con la que había violentado la puerta de acceso.

Un ladrón que había ingresado a robar a un comercio ubicado en pleno centro del balneario Las Grutas fue atrapado por policías de la Comisaría 29 gracias al llamado de un vecino.

El operativo se realizó el último lunes alrededor de las 4:30, luego que operadores del sistema 911 RN Emergencias alertara que un desconocido, utilizando un objeto similar a una barreta, merodeaba el local de la regalería “Muy Patagónico”, que se encuentra en la peatonal Viedma 969, uno de los sectores comerciales más concurridos por los turistas en los meses veraniegos. Una vez en el lugar, los efectivos observaron que la puerta de ingreso se encontraba violentada y abierta.

Ante la presunción que se trataba de un robo, los uniformados realizaron una inspección en el interior del establecimiento y encontraron a un hombre oculto en el sector de cajas. Al momento de ser identificado, llevaba consigo un hierro como el descripto por el testigo, por lo que fue reducido y trasladado a la dependencia policial.

Por disposición de la Fiscalía de turno, el hombre quedó detenido por el delito de tentativa de robo. Asimismo, se dispuso la solicitud de antecedentes, el examen médico, la notificación a la Defensa Oficial y la intervención del Gabinete de Criminalística, cuyos integrantes efectuaron los trabajos periciales de rigor.

El dueño hizo la denuncia

En paralelo, el propietario del comercio, que se dedica a la venta de prendas de vestir, alfajores y productos para obsequios, realizó la correspondiente denuncia, mientras se realizan "diligencias necesarias para determinar las circunstancias del hecho y reunir los elementos de interés para la investigación", informaron fuentes de la fuerza.

Se destacó que la intervención policial se produjo a partir de una alerta ciudadana recibida a través del 911 RN Emergencias, que permitió movilizar al personal uniformado hasta el comercio y verificar la situación en el lugar.

"Este tipo de intervenciones forman parte de Río Negro Seguridad Inteligente, una estrategia que incorpora herramientas tecnológicas, sistemas de prevención y canales de respuesta para fortalecer la seguridad en toda la provincia. La articulación entre la tecnología y el trabajo de los efectivos permite mejorar la capacidad de prevención, intervención y esclarecimiento de hechos delictivos", enfatizaron las fuentes.