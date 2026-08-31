Robó una bici en una cafetería del centro cipoleño, lo atraparon bicipolicías y pasará varios días en prisión

Ocurrió hace pocas semanas en un local de la calle San Martín. Los antecedentes del ladrón, que confesó su culpa, lo llevaron tras las rejas.

El hombre que robó la bicicleta de una cafetería del centro de Cipolletti fue atrapado por biciplicías que hacían recorridos de prevención.

Un ladrón que robó una bicicleta de una cafetería ubicada en la calle San Martín, en pleno centro de Cipolletti, irá varios días tras las rejas tras admitir su culpa en un juicio abreviado. El hecho delictivo se produjo el lunes 27 de julio último, minutos antes del mediodía, y generó una conmoción mayúscula en el sector, dado la cantidad de transeúntes que circulaban a esa hora y advirtieron el despliegue de patrulleros y uniformados que se generó.

El sujeto, identificado como Diego Roberto Bucarey , se apropió de un rodado color verde que su propietario, empleado del local gastronómico, había dejado en el patio delantero del establecimiento, sin asegurarlo con candado. Pero el damnificado alcanzó a ver la maniobra, por lo que salió corriendo junto a su patrón detrás del malviviente. En el camino se encontraron con dos policías de la Comisaría Cuarta pertenecientes a la BOCAR -Brigada Operativa Ciclista de Acción Rápida- que realizaban recorridas de prevención, por lo que al tomar conocimiento de lo su sucedido salieron tras el sospechoso.

La rapidez con qué actuaron los efectivos permitió apresar al hombre con el rodado sustraído a tan solo a media cuadra de distancia. Fue apresado e imputado por el delito de “hurto simple”, mientras que la bici fue restituida a su dueño.

Sus antecedentes lo llevaron tras las rejas

La causa avanzó hacia un juicio abreviado propuesto por la fiscal Adjunta Laura Olea y la defensora Oficial Silvana Ayenao. El acuerdo establecía imponerle a Bucarey una sentencia de 1 mes y 20 días de prisión de cumplimiento obligatorio, dado que contaba con antecedentes penales computables.

Un informe del Registro Nacional de Reincidencias detalló que en marzo de 2021 había sido condenado a 6 meses de cárcel efectiva por “violación de domicilio y robo en grado de tentativa”, pero le unificaron un caso perpetrado en Neuquén y le totalizaron 3 años y 4 meses de prisión.

Pruebas contundentes

Por el robo de la bici la Fiscalía había presentado pruebas contundentes para declararlo culpable. Contaba con la declaración del damnificado, de los policías que participaron en el procedimiento de detención y un video de una cámara de seguridad de una propiedad vecina en el que se observó a Bucarey escapando en el rodado.

Bucarey aceptó cerrar el expediente mediante un juicio abreviado con el castigo ofrecido, por lo que quedó asentado que reconocía haber cometido el hecho. El denunciante también prestó conformidad.

El acusado de cometer estafas en comercios de Cipolletti se deberá presentar el 12 de agosto para la audiencia de formulación de cargos. Estefania Petrella

Al analizar el planteo de las partes la jueza María Florencia Caruso Martín no expuso objeciones y dictó el fallo en los términos expuestos.

Entre los fundamentos, la magistrada destacó que “la Fiscalía ha logrado probar el hecho imputado”. Mencionó en este aspecto los testimonios recabados y el video de la cámara de seguridad aledaña que “logra filmar el momento en el cual Bucarey toma la bicicleta y se da a la fuga; por lo cual la evidencia es clara y de peso”, puntualizó. También valoró la confesión del acusado, que resultaba “necesario para poder homologar este acuerdo”.

Como tanto la Fiscalía como la Defensa anticiparon que renunciaban a los plazos para presentar impugnaciones al fallo, quedaba firme. Por último, dejó al condenado a disposición del Servicio Penitenciario Provincial para que lo aloje en uno de sus establecimientos de ejecución penal.