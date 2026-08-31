Cipolletti actualizó el valor de las multas: por alcoholemia puede superar los $15 millones
El Ejecutivo fijó en $1.786 la Sanción Administrativa Municipal y determinó un esquema de tres aumentos anuales para ajustar los montos de las infracciones.
El Poder Ejecutivo de Cipolletti oficializó la actualización del valor de la Sanción Administrativa Municipal (SAM), unidad de medida que rige la aplicación de las multas en la ciudad. La suba fue del 27,57% por lo que las infracciones serán sensiblemente más costosas.
A partir de una presentación del Juzgado Municipal de Faltas, el valor del SAM quedó fijado en $1.786. El cálculo de esta unidad se realiza a partir de la certificación emitida por la dirección de Comercio, Bromatología e Industria, tomando como referencia el precio de venta al público (no socio) de un litro de nafta Súper en la estación YPF filial Automóvil Club Argentino de Cipolletti.
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Uno de los aspectos destacados del texto normativo radica en el ordenamiento del mecanismo de ajuste. El artículo 2° de la resolución establece expresamente que el valor del SAM se actualizará en forma cuatrimestral.
Esta disposición fija un esquema de al menos tres actualizaciones por año. Hasta el momento, el marco reglamentario no determinaba una periodicidad en los incrementos. La reglamentación establecía que el SAM equivalía a un litro de nafta Súper en el ACA, pero en la práctica, la actualización del precio de referencia de las multas no se actualizaba en forma inmediata.
La norma señala que resulta indispensable mantener al día dicha unidad de medida con el fin de preservar la correcta aplicación del régimen de faltas comunal.
El impacto en los valores de las multas por alcoholemia
En la ciudad de Cipolletti rige la Ley Nacional N° 27.714 de "Alcohol Cero al volante". Conducir bajo los efectos del alcohol disminuye la capacidad de reacción, la atención y la coordinación motora, elevando significativamente el riesgo de siniestros viales.
En los controles de tránsito habituales, las sanciones económicas aplicadas por el Juzgado Municipal de Faltas se gradúan según el artículo 158° de la Ordenanza 491/2023. Con la nueva cotización de la SAM a $1.786 (frente al valor de referencia previo de $1.400), los montos quedan calculados de la siguiente manera:
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Conductores de motocicletas y automotores con test positivo: La escala va de 100 a 3.000 SAM. Con el valor anterior de $1.400, las multas se ubicaban entre $140.000 y $4.200.000. Tras la actualización a $1.786, los montos ascienden a un rango de entre $178.600 y $5.358.000.
Negativa a realizar el test: La penalización alcanza hasta 5.000 SAM. El monto máximo pasa de $7.000.000 a un tope de $8.930.000.
Reincidencia en la falta: Quienes vuelvan a incurrir en alcoholemia positiva afrontarán penas de hasta 10.000 SAM, elevándose la infracción máxima de $14.000.000 a $17.860.000.
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