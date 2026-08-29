El gran gesto y la "noche de terror" del presidente de Cipolletti...

Luca Mancini asistió al programa Voces Creativas realizado por jóvenes con discapacidad. Dejó un par de anécdotas imperdibles y luegó compartió sus sensaciones con LMC .

En una tarde marcada por la emoción, las risas y la complicidad, Luca Mancini , presidente del Club Cipolletti protagonizó un momento inolvidable al participar como invitado especial en "Voces Creativas" , el programa radial llevado adelante por chicos con discapacidad que se emite por la Radio Municipal de General Fernández Oro .

El encuentro tuvo lugar el pasado miércoles por la tarde. Mancini , quien no había podido asistir la semana anterior por un compromiso médico, cumplió su promesa y se acercó a los estudios para compartir una charla profundamente descontracturada.

Durante la emisión, el dirigente albinegro sorprendió al aire con historias personales que nunca antes había contado públicamente. Al engancharse con la sección del programa dedicada a relatos misteriosos, Mancini relató un particular episodio :

"En un momento uno de los chicos del programa, creo que se llama Pablo, hizo una columna de terror y me la dejó picando. Les conté una historia inédita que me pasó yendo de vacaciones con mi familia, mi señora, mi cuñado y su novia: alquilamos una casa por internet en el tramo Salta-Jujuy y resulta que una de las casas ¡estaba adentro de un cementerio! Fue una noche de terror", confesó entre risas en diálogo con LM Cipolletti.

La conversación también giró hacia el cine y la cultura pop. Mancini compartió que recientemente estuvo haciendo zapping y enganchó John Wick 3, al tiempo que se declaró fanático del universo Marvel.

En un momento entrañable de la nota, intercambió comentarios con Fede Ponce, uno de los integrantes del equipo, quien estaba fascinado por haber ido a ver Spider-Man. El presidente le contó entusiasmado que a fin de año se viene una nueva entrega de la saga centrada en el Doctor Doom, Avengers: Doomsday, cuyo estreno en cines está previsto para el 18 de diciembre de 2026.

La invitación a la cancha y el compromiso de un segundo encuentro

El paso de Mancini por Radio Municipal de Oro no se limitó solo a los micrófonos. Para cerrar una tarde inolvidable, el presidente invitó formalmente a todo el equipo de "Voces Creativas" a la cancha de Cipolletti para disfrutar de un partido del albinegro desde un lugar privilegiado.

"La pasé bárbaro, improvisaron un montón y fue una nota muy fresca", destacó el dirigente. Antes de despedirse, dejó las puertas abiertas para una segunda visita con una sola exigencia entre sonrisas: "Les prometí volver, pero con una condición: que me ceben un mate". Un gesto simple y humano que demuestra que la pasión por el fútbol y la integración social caminan de la mano.

Preparando las galas por el centenario

El Club Cipolletti que preside el mencionado Mancini se encuentra en la cuenta regresiva para celebrar 100 años de historia y promete celebrarlo a lo grande, como lo que es el Capataz de la Patagonia.

La historia cuenta que el 15 de octubre de 1926 se formalizó el acta de fundación y se inscribió en el registro municipal como “Club Cipolletti” sin más palabras para explicar su sentido verdadero: “El Club de la Ciudad”.

Por esa razón, se viene un doble y estelar festejo: el próximo jueves 15 de octubre habrá una primera y emotiva cena y el sábado 17 de octubre el club directamente promete tirar la casa por la ventana en otra gala imperdible...