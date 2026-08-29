El tiempo en Cipolletti este sábado: ¿lluvia y viento?

El último fin de semana de agosto trae variables en cuánto al clima en Cipolletti.

El tiempo en Cipolletti tendrá este sábado 29 de agosto una jornada marcada por la presencia de nubosidad variable, temperaturas moderadas y viento, según los pronósticos difundidos por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ) y el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ).

Los dos organismos anticipan condiciones diferentes según el momento del día, aunque coinciden en un escenario general sin lluvias significativas y con un incremento de la intensidad del viento durante la tarde.

De acuerdo con la información de la AIC, durante las primeras horas del sábado el cielo se presentará inestable, con una temperatura que rondará los 19 grados de máxima durante el período diurno y descenderá hasta cerca de 1 grado durante la noche.

El viento comenzará con una intensidad moderada durante las primeras horas del día. Se esperan velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con dirección predominante del oeste y una incidencia que aumentará hacia el mediodía.

El viento será protagonista durante la tarde

Uno de los principales aspectos del pronóstico para este sábado será el comportamiento del viento, especialmente durante la segunda mitad de la jornada, cuando se espera un incremento tanto en la velocidad sostenida como en las ráfagas.

La AIC también muestra un escenario ventoso para el período diurno, aunque con velocidades diferentes. Su pronóstico indica 35 kilómetros por hora durante el día, con ráfagas que podrían alcanzar los 49 kilómetros por hora.

Estos valores ubican al viento como uno de los factores meteorológicos más importantes de la jornada, especialmente para quienes tengan previsto realizar actividades al aire libre, circular por rutas o trasladarse en motocicleta.

¿Habrá lluvias en Cipolletti?

Los datos disponibles muestran que la posibilidad de precipitaciones será baja durante gran parte del sábado. El SMN estima entre 0 y 10% durante distintos períodos del día, con un aumento nocturno de hasta 10-40%.

Esto significa que, si bien existe alguna posibilidad de precipitaciones hacia la noche, el pronóstico no anticipa lluvias importantes durante el sábado en Cipolletti. El escenario principal estará dominado por nubosidad y viento.

Cómo seguirá el tiempo el domingo

El panorama meteorológico tendrá algunos cambios durante el domingo 30 de agosto. Según la AIC, se espera una jornada mayormente cubierta durante el día, con una máxima estimada en 19 grados y una mínima cercana a 1 grado.

Para la noche del domingo, el organismo anticipa cielo parcialmente nublado y una disminución de la temperatura. El viento continuará presente, con velocidades de alrededor de 34 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 57 kilómetros por hora.

De esta manera, aunque el sábado tendrá temperaturas relativamente agradables durante la tarde, el viento será el principal factor a tener en cuenta. Las condiciones podrían resultar cambiantes y exigir precaución en actividades al aire libre.