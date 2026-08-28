Otra vez programan cortes de luz en Cipolletti para este sábado y domingo

Edersa anunció un nuevo corte de energía para distintos sectores de Cipolletti y Allen. El cronograma completo.

Edersa anunció nuevos cortes de energía en Cipolletti para este sábado y domingo.

La distribuidora Edersa anunció una serie de cortes programados de energía eléctrica para este fin de semana en distintos sectores de Cipolletti y Allen . Las interrupciones estarán vinculadas con trabajos de infraestructura, mantenimiento y mejoras en las redes.

Las tareas se desarrollarán durante el sábado 29 y domingo 30 de agosto , con interrupciones previstas en diferentes horarios y zonas. Desde la empresa solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes.

En Cipolletti , los trabajos alcanzarán sectores céntricos y comerciales, además de áreas cercanas al Parque Industrial y El Fortín. Algunas de las interrupciones tendrán una duración de dos horas, mientras que otras se extenderán durante cuatro horas.

Desde la empresa explicaron que las cuadrillas operativas realizarán trabajos considerados impostergables, que incluyen aumento de potencia en instalaciones, mantenimiento preventivo y tareas sobre distintos componentes de la red eléctrica.

Estefania Petrella

Los cortes del sábado en Cipolletti

El primer corte programado se llevará a cabo este sábado 29 de agosto y tendrá una duración estimada de dos horas. La interrupción comenzará a las 8:30 y finalizará a las 10:30.

Durante ese período estará afectado el sector de calle Urquiza, entre Mengelle y La Esmeralda. También se verá alcanzada calle Villegas, entre Alem y Brown, dentro de la zona donde se desarrollarán las tareas.

El corte también comprenderá calle Reconquista, en el tramo ubicado entre Villegas y M. Muñoz. Los usuarios residenciales y comerciales de esas cuadras deberán contemplar la interrupción del suministro durante el horario establecido.

La empresa recomendó tomar las precauciones correspondientes antes del inicio de las tareas, especialmente a comercios, oficinas y vecinos que dependan de equipos eléctricos para desarrollar sus actividades habituales.

Qué sectores tendrán cortes el domingo

El domingo 30 de agosto se concentrará la mayor cantidad de trabajos programados en Cipolletti. Uno de los cortes se desarrollará entre las 9 y las 13, con impacto sobre calles y establecimientos de una zona urbana de intensa actividad.

Dentro de los puntos incluidos aparece la Clínica Radiológica Leben Salud, ubicada sobre Mengelle 631. El establecimiento se encuentra entre los lugares alcanzados por la interrupción prevista durante la mañana del domingo.

También se verá afectada calle Mengelle, entre Teniente Ibáñez y Lavalle, mientras que el corte alcanzará calle M. Moreno, en el tramo comprendido entre Mengelle y Namuncurá.

La interrupción también abarcará sectores donde funcionan distintos comercios y servicios. Entre ellos fueron mencionados La Anónima de calle M. Moreno, Frineve y la Panadería La Vieja.

El horario previsto para este sector será de 9 a 13, por lo que quienes tengan actividades comerciales, laborales o personales en esa zona deberán considerar la falta de suministro durante toda la franja indicada.

Estefania Petrella

Otro corte en Parque Industrial y El Fortín

El domingo también habrá un segundo corte programado en Cipolletti, con una duración prevista de cuatro horas. En este caso, las tareas comenzarán a las 9 y finalizarán a las 13.

La interrupción alcanzará la zona del Parque Industrial y El Fortín, además de distintos tramos de calles ubicadas dentro de ese sector de la ciudad.

Entre las arterias mencionadas se encuentra calle S. Franco, entre Confluencia y R. Eiffel. También se verá afectada calle Lago Mascardi, entre S. Franco y Venezuela.

El listado se completa con calle Confluencia, entre S. Franco y Venezuela. Los usuarios ubicados dentro de esos sectores deberán prever que el suministro eléctrico permanecerá interrumpido durante buena parte de la mañana.

Las tareas forman parte del esquema de trabajos de infraestructura y mantenimiento preventivo anunciado por la distribuidora. La intervención busca avanzar sobre instalaciones de la red y mejorar las condiciones de prestación del servicio.

También habrá cortes de luz en Allen

En Allen también se realizarán trabajos durante el domingo 30 de agosto, con dos interrupciones programadas.

La distribuidora informó que sus cuadrillas trabajarán sobre subestaciones transformadoras y redes de media tensión. Por este motivo, distintos sectores de la localidad permanecerán sin suministro durante dos franjas horarias.

El primer corte en Allen se realizará entre las 10 y las 12. Dentro del área alcanzada se encuentran YPF y Banco Patagonia, además de distintos tramos de avenidas y calles céntricas.

La interrupción comprenderá avenida Yrigoyen, entre Alsina y J. B. Justo; Intendente Mariani, entre Sáenz Peña y avenida Roca; y Tomás Orel, entre avenida Roca y J. B. Justo.

También estarán incluidos calle España, entre avenida Yrigoyen y Brentana, y avenida Roca, entre avenida Yrigoyen e Intendente Mariani.

Estefania Petrella

Segundo corte en Allen durante la tarde

El segundo corte previsto para Allen tendrá lugar el mismo domingo, pero durante la tarde. Según el cronograma comunicado por EdERSA, la interrupción comenzará a las 13 y se extenderá hasta las 15.

En esta oportunidad, las tareas afectarán calle Alsina, entre avenida Yrigoyen y Belgrano, y Sáenz Peña, entre avenida Yrigoyen y Belgrano.

También estarán alcanzados distintos sectores de avenida Roca, en el tramo comprendido entre Tomás Orel y San Martín. A esto se sumará calle Intendente Mariani, entre Tucumán y España.

Finalmente, el corte incluirá calle Belgrano, entre Tucumán y J. B. Justo. Los vecinos y comercios ubicados en esos sectores deberán organizar sus actividades teniendo en cuenta la interrupción temporal del servicio.