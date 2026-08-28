Carlos Moreno presenta este sábado en Cipolletti el modelo de la ciudad de los 15 minutos

El urbanista llega a la ciudad para presentar su modelo éxito en el mundo. ¿De qué se trata la idea que busca aplicar el municipio?

El reconocido urbanista internacional llega a Cipolletti a presentar el modelo de ciudad de lo 15 minutos.

El urbanista franco-colombiano Carlos Moreno , creador del concepto de la ciudad de los 15 minutos , expondrá este sábado en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel. La cita se da en un momento en que Cipolletti ya trabaja en ese esquema de planificación urbana.

El encuentro se realizará el sábado 29 de agosto a las 10 horas, en el Roberto Abel, ubicado en Toschi y Tres Arroyos. La entrada será libre y gratuita, y está organizada por el Gobierno de Río Negro junto a la Municipalidad de Cipolletti.

Bajo el título "La ciudad de los 15 minutos y el territorio de los 30 minutos", Moreno expondrá su mirada sobre el futuro urbano . El eje estará puesto en acercar servicios esenciales y reducir los tiempos de traslado dentro de las ciudades.

Estefania Petrella

Quién es Carlos Moreno

Moreno es profesor en la Universidad de la Sorbona de París y uno de los referentes internacionales más citados en materia de urbanismo contemporáneo. Es autor de más de veinte libros sobre ciudades y proximidad, y su trabajo fue reconocido con el Premio OBEL y el Pergamino de Honor de ONU-Hábitat.

Su propuesta central plantea que cada habitante pueda acceder, en un máximo de 15 minutos caminando o en bicicleta, a servicios como vivienda, trabajo, salud, educación y ocio. El objetivo es reducir los desplazamientos motorizados y fortalecer la vida barrial.

El antecedente: Buteler ya había anticipado el interés municipal

La llegada de Moreno a la región no es un hecho aislado. En mayo, el intendente Rodrigo Buteler había adelantado a este medio que Cipolletti trabajaba en la incorporación de ese modelo urbano, al que definió como "la ciudad de cercanía".

En esa oportunidad, Buteler explicó a LM Cipolletti que la propuesta ya se traducía en decisiones concretas de gestión, y no solo en una idea en etapa de estudio. Mencionó, en particular, la modificación del código de planeamiento urbano con una proyección a treinta años.

El jefe comunal había señalado además que restaba una modificación adicional al código, que podría concretarse en los próximos meses. Ese ajuste normativo es considerado clave para consolidar el esquema de proximidad en el ejido municipal.

Obras que acompañan el modelo de proximidad

El plan de cercanía tiene correlato en el territorio. Cipolletti avanza en la pavimentación de nuevas cuadras, en la planificación del Parque Central, un nuevo Centro Comercial a cielo abierto, entre otras obras.

Según había explicado Buteler en mayo, el municipio piensa "en nuevas centralidades, nuevos corredores comerciales" y en acercar servicios a los vecinos. Esa lógica de conectividad es la que sostiene, en los hechos, la apuesta declarada por el modelo de proximidad.

El modelo de los 15 minutos ya se aplica, con distintas adaptaciones, en ciudades como París, Melbourne y Bogotá. Su llegada a Cipolletti se enmarca en un proceso de crecimiento acelerado, asociado en gran medida al desarrollo de Vaca Muerta.