Entraron a una casa de Ferri y se llevaron todo: una moto 0 km, bicicletas y hasta televisores

Los delincuentes rompieron el portón y la puerta de una vivienda y escaparon con vehículos, herramientas, ropa y otros objetos de valor.

Un importante robo sacudió a una familia del barrio Ferri , en Cipolletti. Delincuentes ingresaron a una vivienda tras romper el portón y la puerta y se llevaron una enorme cantidad de elementos de valor.

El hecho ocurrió durante la noche del martes , mientras el propietario de la casa se encuentra de viaje. Su hijo contó a LM Cipolletti el dramático panorama con el que se encontraron y detalló todo lo que los ladrones lograron sacar del domicilio.

Entre los elementos robados hay una moto Zanella Smash 110 0 km , dos bicicletas eléctricas nuevas marca Foston y otras dos bicicletas convencionales , una marca Gyda rodado 29 y la otra Rider sport rodado 26 de mujer rodado 26.

Pero la lista no terminó ahí. Los delincuentes también cargaron con televisores, herramientas, bolsos y ropa, además de otros objetos que había en la vivienda.

“Se llevaron de todo”, resumió el hijo de la víctima al describir el robo.

Rompieron el portón y la puerta

Para ingresar, los delincuentes provocaron importantes daños en los accesos de la propiedad. Forzaron y rompieron el portón y también la puerta de ingreso, según relató el familiar.

El hecho ocurrió en el sector de Las Lilas y Los Pensamientos, en la zona de Ferri.

Ahora la familia intenta reconstruir lo ocurrido y recuperar, en caso de que sea posible, parte de los elementos sustraídos.

Robaron en una casa de Los Tilos y después le hicieron una insólita propuesta a la víctima

Un hombre fue imputado por su presunta participación en un robo ocurrido en una vivienda del barrio Los Tilos, en Cipolletti. La investigación sumó un dato particular: días después del hecho, el acusado habría contactado a la víctima por Facebook para proponerle devolver lo robado a cambio de que retirara la denuncia.

El juez de Garantías Juan Pedro Puntel dio por formulados los cargos y habilitó una investigación penal preparatoria de cuatro meses.

El hecho ocurrió el 10 de junio, alrededor de las 17:45. De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal adjunto Juan Pablo Escalada, el sospechoso llegó hasta la vivienda como acompañante a bordo de un Renault Stepway.

Una vez en el lugar, habría bajado del vehículo y forzado a patadas la puerta de la casa utilizando una barreta. Luego ingresó y escapó con una torre de sonido.

El conductor del vehículo, señalado por la Fiscalía como quien habría actuado de “campana”, ya había sido imputado en junio por este mismo hecho.