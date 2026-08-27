Entraron a una casa de Ferri y se llevaron todo: una moto 0 km, bicicletas y hasta televisores
Los delincuentes rompieron el portón y la puerta de una vivienda y escaparon con vehículos, herramientas, ropa y otros objetos de valor.
Un importante robo sacudió a una familia del barrio Ferri, en Cipolletti. Delincuentes ingresaron a una vivienda tras romper el portón y la puerta y se llevaron una enorme cantidad de elementos de valor.
El hecho ocurrió durante la noche del martes, mientras el propietario de la casa se encuentra de viaje. Su hijo contó a LM Cipolletti el dramático panorama con el que se encontraron y detalló todo lo que los ladrones lograron sacar del domicilio.
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Se llevaron una moto 0 km y cuatro bicicletas
Entre los elementos robados hay una moto Zanella Smash 110 0 km, dos bicicletas eléctricas nuevas marca Foston y otras dos bicicletas convencionales, una marca Gyda rodado 29 y la otra Rider sport rodado 26 de mujer rodado 26.
Pero la lista no terminó ahí. Los delincuentes también cargaron con televisores, herramientas, bolsos y ropa, además de otros objetos que había en la vivienda.
“Se llevaron de todo”, resumió el hijo de la víctima al describir el robo.
Rompieron el portón y la puerta
Para ingresar, los delincuentes provocaron importantes daños en los accesos de la propiedad. Forzaron y rompieron el portón y también la puerta de ingreso, según relató el familiar.
El hecho ocurrió en el sector de Las Lilas y Los Pensamientos, en la zona de Ferri.
Ahora la familia intenta reconstruir lo ocurrido y recuperar, en caso de que sea posible, parte de los elementos sustraídos.
Robaron en una casa de Los Tilos y después le hicieron una insólita propuesta a la víctima
Un hombre fue imputado por su presunta participación en un robo ocurrido en una vivienda del barrio Los Tilos, en Cipolletti. La investigación sumó un dato particular: días después del hecho, el acusado habría contactado a la víctima por Facebook para proponerle devolver lo robado a cambio de que retirara la denuncia.
El juez de Garantías Juan Pedro Puntel dio por formulados los cargos y habilitó una investigación penal preparatoria de cuatro meses.
El hecho ocurrió el 10 de junio, alrededor de las 17:45. De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal adjunto Juan Pablo Escalada, el sospechoso llegó hasta la vivienda como acompañante a bordo de un Renault Stepway.
Una vez en el lugar, habría bajado del vehículo y forzado a patadas la puerta de la casa utilizando una barreta. Luego ingresó y escapó con una torre de sonido.
El conductor del vehículo, señalado por la Fiscalía como quien habría actuado de “campana”, ya había sido imputado en junio por este mismo hecho.
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