El Ministerio Publico Fiscal formuló cargos a un hombre acusado de dispararle a un joven en el barrio Obrero

Le disparó a un adolescente en la pierna y quedó imputado por lesiones graves

Este jueves un hombre mayor de edad quedó imputado por el delito de lesiones graves cometidas con un arma de fuego , en calidad de autor, tras ser acusado de dispararle a un adolescente en el barrio Obrero A de Cipolletti.

Según informó la fiscal adjunta Laura Olea , el hecho ocurrió el 14 de septiembre de 2025, cerca de las 8 de la mañana, en la esquina de las calles Los Gorriones y Roberto Firpo. La víctima caminaba hacia su casa cuando un vehículo Fiat Cronos con vidrios polarizados, conducido por el acusado y acompañado por una mujer, le interceptó el paso.

La víctima relató que el hombre bajó del auto y, sin mediar palabra, le disparó dos veces en la pierna derecha, mientras la acompañante lo incitaba a seguir disparando. Luego, ambos escaparon . Los vecinos asistieron al adolescente y lo trasladaron al hospital local, donde el personal médico constató una fractura de tibia.

El episodio de violencia que sufrió Gabriela ocurrió en un sector del barrio Obrero, aledaño al Anai Mapu.

Para respaldar la imputación, la Fiscalía presentó actas policiales de la Unidad 45, testimonios de vecinos, la denuncia de la madre, cámaras de seguridad y peritajes de Criminalística que confirmaron que las vainas secuestradas corresponden a un arma 9 milímetros. También sumó informes de la Brigada de Investigaciones y evaluaciones psicológicas de la Oficina de Atención a la Víctima.

Durante la audiencia, la defensora oficial Silvana Ayenao no planteó objeciones a la formulación de cargos por no ser la instancia procesal para discutir la autoría. Por su parte, la defensora de menores Alicia Merino solicitó la reserva de la identidad del adolescente para resguardar sus derechos y evitar su revictimización.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías Agustina Bagniole aceptó los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. A pedido del Ministerio Público Fiscal y sin oposición de la defensa, la jueza dispuso además una medida cautelar que prohíbe al imputado mantener cualquier tipo de contacto con la víctima mientras avanza el proceso.

El acusado de atacar a balazos a vecinos y herir a uno de ellos fue imputado con prisión preventiva domiciliaria.

Lo acusan por herir de un balazo a un vecino porque le bloquearon la entrada de su garage

Un hombre continuará detenido con prisión preventiva domiciliaria y tobillera electrónica tras ser imputado por dispararle a un joven de 19 años durante una discusión vecinal. El conflicto inició porque habían estacionado vehículos en el ingreso de su garaje, informó el Ministerio Público Fiscal.

El hecho ocurrió el pasado domingo 16 de agosto cerca de las 2:30 de la madrugada, en la vereda de la calle Don Bosco al 2000. El acusado discutió con las personas que festejaban un cumpleaños en la casa vecina debido a unos vehículos que tapaban su garaje. Luego de disparar al aire, el imputado apuntó directamente hacia la gente y efectuó al menos seis disparos, impactando uno de ellos en el hombro izquierdo de la víctima.

La fiscal Rocío Guiñazú presentó como pruebas los testimonios del joven herido, sus padres y los testigos del lugar, además de las filmaciones obtenidas, los informes de Criminalística y las actas de la intervención policial. El certificado médico extendido en el hospital local confirmó la lesión sufrida por el afectado.

Para la defensa no hubo intención

Durante la audiencia, la fiscalía acusó formalmente al hombre como autor de abuso de arma de fuego, lesiones y portación ilegítima de un arma de guerra. Si bien la defensa, ejercida por el abogado Mario Martín Haag, no objetó los hechos ni la calificación legal básica, sostuvo que su cliente no tuvo intención (dolo).

Para evitar riesgos en la investigación y proteger a los involucrados, la fiscalía solicitó la prisión preventiva, pero el abogado del acusado se opuso y pidió medidas menos gravosas.

Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantías actuante dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.