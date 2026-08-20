Continúa el cronograma de bacheo y reparaciones de calles en Cipolletti

Esta semana continuará el operativo por distintos barrios de la ciudad para recuperar las calles luego de las lluvias. Enterate el detalle.

El municipio anunció la continuidad de un programa de contingencia en barrios de la ciudad.

El Municipio de Cipolletti continúa con un operativo intensivo de bacheo y reparación de calles de tierra en distintos sectores de la ciudad, mientras avanza una obra vial que ya genera modificaciones en la circulación.

Las tareas son coordinadas por la secretaría de Obras Públicas y tienen como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad, especialmente en arterias de circulación cotidiana y sectores que presentan distintos niveles de deterioro.

Durante este jueves 20 de agosto , cuatro cuadrillas municipales trabajan en simultáneo con material flexible para reparar baches en diferentes puntos. El cronograma incluye calles de barrios y corredores importantes dentro del entramado urbano.

Dónde se realizan los trabajos de bacheo

Según informó el Municipio, una de las cuadrillas concentra las tareas sobre Naciones Unidas, Manuel Estrada, Jorge Newbery, Don Bosco y Dante Alighieri, donde se realizan intervenciones puntuales sobre la calzada.

Otra de las cuadrillas trabaja sobre Mariano Moreno, Toschi, Paso de los Libres, el barrio Del Trabajo y 12 de Septiembre. La planificación busca avanzar sobre varios sectores durante una misma jornada.

El esquema de trabajo continuará durante los próximos días, por lo que desde el Municipio recomendaron a los conductores circular con precaución en las zonas donde se encuentren trabajando las cuadrillas.

El objetivo del operativo es atender los sectores con mayor necesidad de mantenimiento y recuperar progresivamente las condiciones de las calles. Las reparaciones con material flexible permiten intervenir sobre baches y deterioros localizados.

También reparan las calles de tierra

En paralelo con el bacheo sobre calles pavimentadas, la Secretaría de Obras Públicas mantiene tareas de mejoramiento en caminos de tierra mediante la utilización de maquinaria vial.

Durante este jueves, los trabajos se desarrollan sobre Vélez Sarsfield, Paso de los Libres y el sector conocido como Cuatro Esquinas. Allí se realizan tareas destinadas a mejorar las condiciones de circulación.

La intervención sobre las calles de tierra forma parte del mismo esquema de mantenimiento urbano y busca reducir las dificultades que pueden presentarse para vehículos particulares y transporte en sectores sin pavimento.

El cronograma de bacheo continúa el viernes

La planificación municipal establece que el operativo de bacheo continuará este viernes 21 de agosto en nuevos sectores de Cipolletti. Las cuadrillas se trasladarán hacia diferentes zonas para continuar con las reparaciones.

Entre los puntos previstos aparecen la zona este de Circunvalación, a la altura de Perón, y el barrio Los Tordos. También se realizarán trabajos en Capellán y Manzanar.

El cronograma contempla además la intervención sobre los troncales comprendidos desde Naciones Unidas hacia La Esmeralda. La distribución de las cuadrillas permitirá ampliar el alcance del operativo durante la jornada.

Desde el Municipio indicaron que estas tareas forman parte de las acciones destinadas al mantenimiento de la infraestructura vial y a mejorar la circulación cotidiana en distintos sectores de la ciudad.

Continúan los desvíos por la obra de Perón e Illia

Mientras continúan las reparaciones de calles, Cipolletti también atraviesa modificaciones en el tránsito debido al avance de una obra considerada estratégica para uno de los principales accesos a la ciudad.

Ya comenzaron los desvíos para quienes circulen desde J.D. Perón hacia Arturo Illia Este y para quienes necesiten trasladarse desde Illia Este hacia Illia Oeste.

Las modificaciones se implementaron en las calles Domingo Savio y Mosconi, que fueron acondicionadas previamente para funcionar como vías alternativas mientras se desarrolla la construcción de la futura rotonda.

El objetivo de la medida es mantener la conectividad vial del sector y permitir que la circulación continúe durante la ejecución de los trabajos. Por ese motivo, se solicita especial atención a la señalización.

Qué trabajos se realizarán en la futura rotonda

La obra de la rotonda de J.D. Perón y Arturo Illia forma parte del Plan de Mejoramiento y Seguridad Vial que lleva adelante el Municipio de Cipolletti.

El proyecto busca ordenar la circulación en uno de los ingresos más importantes de la ciudad y generar mejoras en materia de seguridad para automovilistas, peatones y ciclistas que utilizan diariamente ese sector.

Una de las principales intervenciones estará vinculada con el canal de riego existente en el lugar donde será construida la rotonda. Para generar el espacio necesario, se realizará el entubamiento del canal.

Los trabajos contemplan las tareas necesarias para materializar y adecuar ese nuevo sistema, además de la demolición de la alcantarilla que actualmente se encuentra en el sector intervenido.