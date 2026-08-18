El municipio continúa con el plan de bacheo para recuperar las calles de la ciudad: en qué zonas trabajan

Esta semana se continúa con el operativo de bacheo en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de restablecer la transitabilidad y mejorar las condiciones viales.

La Secretaría de Obras Públicas informó el cronograma a desarrollar establecido para la presente semana del 18 al 21 de agosto.

Para poder avanzar de manera considerable, se organizaron cuatro cuadrillas para recorrer las calles troncales y los barrios de la ciudad para reparar los sectores dañados con material flexible.

Respecto de la plan de bacheo durante la primera quincena de agosto , ya se trabajó en la zona del centro hasta el barrio San Pablo, zona Este-Oeste desde Alem hacia Circunvalación (Arturo Illia), zona Norte-Sur desde Mengelle hacia Naciones Unidas y calle Arturo Illia, Juan Domingo Perón y Julio D.Salto

Además, se refuerzan los trabajos de mejoramiento en calles de tierra con maquinaria vial en Lalor, Vélez Sarsfield, Paso de los Libres y Michi Michi.

Avanza la construcción de la nueva rotonda de Illia y Perón: cuáles son los desvíos

Con el fin de mantener la conectividad vial del sector y permitir la continuidad de la circulación, se dispondrá un desvío de tránsito mediante las calles Domingo Savio y Mosconi, las cuales fueron acondicionadas previamente para posibilitar su utilización como vías alternativas durante el período de ejecución de los trabajos. La obra es clave para ordenar uno de los ingresos más importantes a la ciudad, y brindar más seguridad vial para vehículos, peatones y ciclistas.

Cómo organizaron los desvíos en la zona

Desde la Secretaría de Obras Públicas se informa que comenzaron los desvíos para aquellas personas que transiten por las calles J.D. Perón hacia A. Illia al Este y desde A. Illia Este hacia A. Illia Oeste, en el marco de la obra de la Rotonda intersección calles J.D Perón y Arturo Illia. A efectos de mantener la conectividad vial del sector y permitir la continuidad de la circulación, se dispondrá un desvío de tránsito mediante las calles Domingo Savio y Mosconi.