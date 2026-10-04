En fotos, así se vivió el multitudinario desfile por los 123 años de Cipolletti

El pueblo de Cipolletti se volcó a la calle para festejar un nuevo aniversario de la ciudad. En esta galería de imágenes mirá el color de la jornada.

El persolan policial también participó en el desfile por el aniversario 123 de Cipolletti.

Miles de cipoleños coparon la calle Fernández Oro para festejar un nuevo aniversario de la ciudad. Cerca de 200 instituciones participaron del desfije.

Distintas insticiones de la comunidad dijeron presente en los festejos.

Los soldados movilizaron en la guerra de Malvinas participaron en el desfile aniversario.

La Escuela Municipal de Canotaje, en su paso por el palco central.

El club San Martín desfiló con sus divisiones inferiores.

En el palco principal estuvieron el gobernador Alberto Weretilneck, el intendente Rodrigo Buteler y funcionarios locales y provinciales.

El club Cipolletti también participó en los festejos.

El palco central con las autoridades.

La Escuela de Ajedrez dijo presente.

Los integrantes de la Escuela de Tiro con Arco desfilaron con sus equipos.

Leo Messi tampoco se quiso perder del festejo cipoleño.

Las vecinas de Natación de adultos también se lucieron frente al palco.

La batucada Gloriosa Lucinda le puso rítmo al acto.

Los productores también participaron del desfile con un mensaje claro. Acá vehículos de la empresa Boschi.

El sector chacarero con sus tractores y un pequeñín en brazos.

El Consorcio de Regantes mostró sus equipos al público cipoleño.

La producción frutícola no quedó fuera de la fiesta.

La empresa frutícola Tres Ases hizo su paso por el palco principal y obsequió manzanas al público.

El Cuartel de Bomberos Voluntarios desfiló con un antiguo camión perteneciente al cuerpo