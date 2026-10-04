El equipo nació en plena pandemia, sobrevivió al paso del tiempo y hoy reúne a casi 20 integrantes en el gimnasio de la ESRN Nº15. Conocé la historia de "CipoNew", el espacio que le devolvió la vitalidad, el juego y la amistad a los adultos mayores de la ciudad.

"Es nuestro cable a tierra": la lección de vida y salud de los vecinos cipoleños que apuestan al Newcom.

Tres veces a la semana, el gimnasio de la ESRN Nº15 de Cipolletti se convierte en un espacio de formación deportiva de personas mayores. Hay risas y concentración en cada ejercicio que se les solicita para entrar en calor. También, hay quienes con mate de por medio se animan a ver si pueden comenzar a practicar Newcom.

El Newcom es un deporte adaptado del vóley creado para adultos mayores, donde la pelota se atrapa y se lanza en lugar de golpearse. Para muchos, comenzar a asistir a los entrenamientos es su primer acercamiento al juego.

Rosa y Margarita son hermanas y están desde los comienzos. Allá por el 2021, el deporte apareció cuando un grupo de cipoleños intentaba rehacer su vida en medio de una pandemia.

Pasaron los años y los fundadores de aquel primer equipo se fueron de la ciudad pero dejaron un pedido "que el grupo no se corte". En consecuencia, las hermanas y Nestor continuaron ellegado. En el presente, cuentan con un equipo de casi 20 integrantes. Felices cuentan que el pasado fin de semana debutaron en su primer encuentro en la localidad de Chichinales y quedaron en cuarto lugar. Al respecto, expresan que tienen el "corazón estallado" de alegría.

Hay mucha vida luego del trabajo y después de los hijos

Margarita fue ama de casa y años atrás se enfermó. Fue intervenida quirúrgicamente y ya no caminaba. Sin embargo, al llegar, fue una de las primeras que visualicé correr con una gran sonrisa. Define el Newcom como su "cable a tierra". Su mejora es extremadamente significativa y hasta la cardióloga la alienta a no dejar de jugar.

Su testimonio se traduce en invitación porque "aquí hay tiempo y espacio para jugar".

El caso de su hermana es diferente. Rosa fue trabajadora en un galpón y, luego, en su hogar. Actualmente es quien puede contar - por experiencia propia- la historia del equipo porque además, fue parte del seleccionado provincial y participó del 1° Sudamericano en Brasil en octubre de 2023.

Detrás de cada uno de ellos, hay una gran historia y emociones a flor de piel porque encontrarse con el juego de grande, implica entender el cuerpo de otra manera. Agregan que: ''Lo más lindo de todo esto es que cuando jugamos, nos ve la familia". Ellos nos ven bien y ahora lo entendemos : "Hay vida más allá de más allá de trabajar y cuidar a los hijos".

Que los dolores y el miedo no sean obstáculo

Se sabe que a medida de que pasan los años, los dolores aparecen y es por ello que permiten dividir el grupo entre quienes pueden participar de instancias de competición y quienes necesitan un poco más de tiempo y cuidado para manejarse dentro del campo de juego.

Néstor apostó a formarse para ser el preparador físico y ser quien asesore en la parte técnica al equipo de CipoNew.

En cuanto a las categorías, cuenta a LM Cipolletti que hay +40, +50 y +60. Además agrega que se puede subir pero no bajar así que actualmente, se encuentran anotados en la +50 para los encuentros.

Consultado sobre cómo se combinan los resguardos con la dinámica del deporte, relata que es necesario conocer el estado de salud de los jugadores. El entrenamiento está preparado según la edad, las fortalezas y las limitaciones. En este sentido, agrega que llega gente con dolores y resentimiento en las articulaciones entonces " no se puede improvisar" y afirma la vital importancia del cuidado de cada uno de los vecinos que participan.

El compromiso es total

Ciponew tiene las puertas abiertas, siempre.

El técnico relata que para él asistir es obligatorio. La gente necesita "seguimiento y contención en el aprendizaje" y que esperan sumar gente para poder crecer.

Los días martes, miércoles y jueves de 19 a 21 horas entrenan en San Rafael 180 ( barrio San Lorenzo) de la ciudad de Cipolletti. El entrenamiento es gratuito

Coordinar un grupo de personas no es nada fácil. A medida que transcurren los años, los modos y las formas se acentúan y eso, Nestor lo sabe.

Como antesala de la vida en equipo, detalla que los adultos mayores tienen su experiencia de vida y eso hay que "comprenderlo". Si a eso se le suma que quienes empiezan a jugar quieren competir, el cuidado tiene que ser prioridad. Por eso, coinciden como referentes de que este camino es dinámico y hay que abrirse a ver las cosas desde otro lugar. Adhiriendo a lo mencionado anteriormente, Margarita destaca que CipoNew es más que deporte porque se conectan viajes, relaciones y momentos únicos.

El rol de la escuela

Mientras ellos entrenan en la escuela, los estudiantes adultos asisten a sus clases. La convivencia tiene un punto en común a distinguir: las ganas de apostar a una mejor calidad de vida.

Néstor, Margarita y Rosa cuentan que año año renuevan su participación en el establecimiento que, no les cobra por la utilización ya que es una institución pública. De igual manera, para ellos es algo muy importante para contar porque sin el espacio, no sería posible y reafirman el agradecimiento con la escuela.

Sin embargo, para poder juntar fondos para el equipo, se solicitan el aporte de un bono de 5000 pesos. Ese dinero es destinado a la compra de pelotas, red, elementos para trabajar, botiquín, camisetas, entre otros.

El tercer tiempo

Marga y Rosa coinciden en que el deporte transformó su vida y, el deporte no es sólo jugar. Alientan a que la gente se suma porque del grupo nacen amistades porque la premisa siempre es "pasarla bien y estar cómodos".

En complicidad concuerdan en que "todos los días aprenden" y que si se equivocan, no pasa nada porque seguro que en la próxima jugada o en el próximo partido, sale.