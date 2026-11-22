El albinegro se plantó con solidez en los primeros 90 minutos de las semifinales del Federal A e igualó sin goles.

Cipo sacó un buen empate en La Banda y tiene todo para cerrar la serie en La Visera. Fotos: Fernando Ariaz

Cipolletti volvió a ponerse a prueba fuera de casa y aprobó. El Capataz empató sin goles con Sarmiento de La Banda , en Santiago del Estero, por el primer capítulo de las semifinales de la Reválida del Federal A . El encuentro se disputó en el estadio Ciudad de La Banda y fue un nuevo desafío en el camino hacia el segundo ascenso a la Primera Nacional.

El encuentro tuvo el arbitraje de Gustavo Benítez, que no influyó en el resultado, pero recibió muchísimas protestas de los jugadores locales .

La ida de la otra semifinal entre Douglas Haig de Pergamino y Olimpo de Bahía Blanca terminó 2 a 2.

Un partido olvidable, un empate muy valioso

No se había cumplido el primer minuto de juego, Israel Roldán se lesionó buscando una pelota sobre la izquierda y tuvo que ser reemplazado. El "10" es el mejor jugador de su equipo en la temporada y Sarmiento sintió esa ausencia.

La primera chance clara fue para Cipo con un remate de media distancia de Brandon Obregón que se estrelló en el travesaño y en el rebote no la pudo meter Nicolás Peralta.

El trámite comenzó favorable a la visita, pero después se fue emparejando. El campo de juego, muy irregular, se combinó con la intensidad de los dos equipos y eso hizo que el trámite fuera desprolijo.

El local intentó con un par de centros, que encontraron a Crespo muy seguro, y tuvo su primer tiro al arco a los 36', pero Cristian Díaz remató muy débil y el arquero contuvo sin problemas.

Ya en el tiempo adicionado por el árbitro Benites, un centro desde la izquierda pegó en la parte superior del travesaño cuando el "1" de Cipo tenía todo controlado.

Tras el descanso, la visita aprovechó los espacios y volvió a generar situaciones claras. Primero Peralta exigió una volada del arquero Mendonca y después Sarmiento se salvó de milagro tras un tiro libre del Tucu desde la izquierda que ningún compañero pudo cabecear al arco vacío.

Sobre los 14', el local reaccionó con un centro cruzado desde la derecha que Enzo Gutiérrez no pudo empujar en el área chica. A partir de esa jugada, Sarmiento empujó en campo rival y Cipo se dedicó a resistir, sin poder tener la pelota.

Igualmente, las imprecisiones dominaron la escena y Crespo casi no tuvo acción. El trámite de lucha, desgaste y pelotas divididas no se modificó en ningún momento y los cambios que propusieron Julio Díaz y Fabián Enríquez no hicieron más que reforzar la paridad.

Llegando al cierre, un remate de Véliz fue bien atajado por el arquero cipoleño en el primer palo y el empate terminó siendo justo.

El árbitro Benites adicionó apenas tres minutos de los cuales solo se jugó uno y, tras el pitazo final, la parcialidad local intentó agredir a los jugadores visitantes y al equipo arbitral, tal como ocurrió en Salta contra Antoniana hace dos semanas.

Afortunadamente nada pasó a mayores y, luego de un rato, todos dejaron el campo de juego sin problemas.

Síntesis

Sarmiento de La Banda: Juan Mendonca; Cristian Díaz, Maximiliano Núñez, Marcos Sánchez, Axel Ochoa; Maximiliano Sánchez Arriola, Luis Perrone, Nicolás Juárez; Israel Roldán, Enzo Gutiérrez y Ramiro Véliz. DT: Julio Díaz.

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Cristian González, Víctor Manchafico y Nehuén García; Marcos Pérez, Andrés Almirón y Brandon Obregón; Federico Acevedo y Nicolás Peralta. DT: Fabián Enríquez.

Cambios: PT 4 Iván Garzón por Roldán (S). ST, al inicio, Maxi López por N. García (C), 19 Gonzalo Lucero por Obregón (C), Lucas Zaineddín y Francisco Jeréz por Juárez y Perrone (S), 30 Fernando Pettinerolli por Almirón (C), 41 Nahuel González por Gutiérrez (S), Enzo Vallejos por Acevedo y Nahuel Luna por Peralta (C).

Árbitro: Gustavo Benítes

Estadio: Ciudad de La Banda

La previa

El equipo de Fabián Enríquez llega fortalecido después de una gran actuación en los cuartos de final. Primero consiguió un valioso triunfo por 1-0 en Salta, con el cabezazo de Yago Piro sobre el cierre, y luego goleó 3-0 a Juventud Antoniana en La Visera, con tantos de Brandon Obregón, Federico Acevedo y Andrés Almirón. El 4-0 global reflejó la superioridad albinegra en la eliminatoria.

Del otro lado estará un rival que también llega con confianza. Sarmiento de La Banda dejó en el camino a Alvarado de Mar del Plata, luego de ganar 1-0 en Santiago del Estero y empatar sin goles en el estadio José María Minella. El conjunto dirigido por Julio Díaz consiguió así meterse entre los cuatro mejores de esta instancia.

Para Cipolletti, el objetivo será conseguir un resultado que le permita llegar bien perfilado a la revancha, prevista para el domingo 29 de noviembre en La Visera. El Albinegro cuenta con ventaja deportiva por su mejor ubicación en el ordenamiento general, un factor importante porque le permitirá avanzar si la serie termina igualada en puntos y diferencia de goles.