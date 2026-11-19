El colectivo del albinegro partió este jueves y los jugadores volvieron a recibir el afecto y el apoyo de los hinchas.

Cipolletti volvió a poner en marcha uno de esos viajes que forman parte de la historia reciente de su temporada. Este jueves, pasadas las 19, la delegación albinegra salió desde La Visera rumbo a Santiago del Estero, donde el domingo afrontará el primer capítulo de la semifinal de la Reválida del Federal A frente a Sarmiento de La Banda .

La partida estuvo acompañada por una multitud de hinchas que se acercó al estadio para despedir al plantel, transmitirle su apoyo y dejar en claro que, pese a la distancia, el equipo no estará solo.

LM Cipolletti estuvo presente en el lugar y acompañó la salida de la delegación, en una jornada que volvió a mostrar el vínculo entre el equipo y su gente. Familias, simpatizantes y allegados se reunieron alrededor del estadio para saludar a los futbolistas y al cuerpo técnico antes de una travesía que demandará muchas horas de ruta. Hubo aplausos, muestras de cariño y palabras de aliento para un grupo que todavía tiene mucho por jugar y que se prepara para afrontar otro desafío de enorme exigencia.

El recorrido será de casi 1.800 kilómetros de ida. La delegación tiene previsto arribar a Santiago del Estero durante la tarde del viernes, con tiempo suficiente para recuperar energías después del extenso traslado y comenzar a enfocarse de lleno en el encuentro. El sábado quedará reservado para terminar de ajustar los detalles futbolísticos y realizar los últimos movimientos antes del partido del domingo.

No es un viaje más para el plantel de Fabián Enríquez. Es otra parada en una temporada que exigió al máximo a jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y colaboradores. Cipo ya recorrió gran parte del país, disputó una final por el primer ascenso a la Primera Nacional y, después de aquel golpe ante San Martín de Formosa, encontró una nueva oportunidad para seguir persiguiendo el objetivo.

Una despedida multitudinaria para otro desafío

La imagen de la salida tuvo un significado especial. La gente volvió a hacerse presente en La Visera para acompañar al plantel, en una muestra de respaldo que se repite cada vez que el equipo debe afrontar un compromiso de estas características.

"Disfrutando, feliz de llegar a esta altura del año y seguir jugando. Contento, con ganas y ansioso para que llegue el domingo", comenzó diciendo Nicolás Trejo.

"El grupo es fuerte como lo demostramos todo el año. Nos costó mucho llegar a donde estamos ahora, pero eso se debe al grupo, al plantel y a las personas que somos. Sabemos levantarnos en el momento justo", agregó el lateral derecho.

Omar Novoa

En comparación a 2025, la campaña se mejoró, porque el equipo ya jugó una final por el ascenso y busca otra más que le de el boleto a la Primera Nacional. "El año pasado arrancamos muy bien en la primera parte del año y después nos caímos. Este año fue al revés, arrancamos a los tropezones pero a lo último pudimos remontar y mejorar la cara del equipo. Feliz de estar acá nuevamente y ojalá podamos llegar a diciembre, a otra final. Supimos recuperarnos de la derrota y estamos fuertes, más vivos que nunca", avisó Trejo.

El rival y la localía

Sobre Sarmiento de La Banda, el jugador de Cipo dijo que es "un equipo de mucha experiencia, de jugadores grandes. Juegan bien, son fuertes, de local se hacen fuertes. Muy parecido a San Martín (de Formosa). Sabemos que va a ser un partido duro como todos los de visitante, pero estamos preparados y tranquilos".

Cipo tiene ventaja de localía en todas las series, como ya le pasó con Juventud Antoniana: "Definir de local es una ventaja grande por cómo jugamos los partidos de local. Sabemos que la gente explota la cancha, estamos confiados de que vamos a hacer un buen partido. Buscaremos un buen resultado allá y después definir con nuestra gente en nuestra casa".

Omar Novoa

En los cruces, los partidos se ponen cada vez más calientes. "Está muy picante, la otra vez en Salta pasó. Cuando terminó el partido se puso picante a la salida, también en el hotel. Pero tenemos un equipo de hombres que está preparado para todo", finalizó el futbolista albinegro.

El coche cama de Vía Bariloche dejó atrás La Visera con destino a una provincia que ya aparece en el mapa de los viajes importantes de Cipolletti. Esta vez, el objetivo será Sarmiento de La Banda, un rival que consiguió su lugar en las semifinales después de superar a Alvarado y que buscará hacerse fuerte como local. Del otro lado estará el Capataz, que llega como el mejor clasificado de la Reválida y cuenta con una ventaja deportiva que puede resultar determinante en la definición de la serie.