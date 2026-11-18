La localidad será escenario de la sexta y última fecha del Segundo Campeonato del Rally del Valle Medio, que se disputará del 27 al 29 de noviembre.

La localidad rionegrina de Lamarque se prepara para la gran final del Rally del Valle Medio y presentará oficialmente la última fecha. La localidad será escenario de la sexta y última fecha del Segundo Campeonato del Rally del Valle Medio , que se disputará del 27 al 29 de noviembre. Este jueves 19, a las 11 horas, se realizará una conferencia de prensa en el Teatro Rodolfo Walsh para presentar oficialmente el Gran Premio Ciudad de Lamarque .

Bajo la denominación "Rally de Lamarque – La Final" , el Gran Premio Ciudad de Lamarque reunirá a pilotos, equipos y aficionados del deporte motor de diferentes localidades de la región, en lo que será el cierre de la temporada 2026.

Como parte de los preparativos, la Municipalidad de Lamarque, a través del Área de Cultura, Turismo y Deporte, anunció la realización de una conferencia de prensa destinada a presentar oficialmente la competencia.

El encuentro tendrá lugar este jueves 19 de noviembre, a partir de las 11 horas, en el Teatro Rodolfo Walsh, donde se darán a conocer detalles de la última fecha del certamen regional.

La presentación marcará el inicio de la cuenta regresiva hacia una competencia que genera importantes expectativas entre los protagonistas del automovilismo del Valle Medio, teniendo en cuenta que se trata de la jornada que pondrá punto final al campeonato.

La importancia del Rally en el corazón del valle medio

El Rally de Lamarque representará una nueva oportunidad para disfrutar de la actividad automovilística en la región, con la participación de pilotos y equipos que buscarán cerrar de la mejor manera su temporada deportiva. Además del atractivo competitivo, la realización de este tipo de eventos permite convocar a seguidores del deporte motor de diferentes localidades, generando movimiento y participación en la comunidad anfitriona.

Desde el Municipio destacaron la importancia de recibir la definición del campeonato y comenzaron a invitar a los vecinos y aficionados a prepararse para un fin de semana que tendrá al automovilismo como principal protagonista.

Sobre la última instancia

La competencia se desarrollará durante tres jornadas consecutivas, del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, aunque todavía resta conocer el cronograma detallado de actividades, los recorridos y los sectores habilitados para el público.

En este sentido, la conferencia de prensa del jueves será una instancia importante para avanzar con la presentación oficial del evento y brindar información sobre su desarrollo.

De esta manera, Lamarque se prepara para convertirse en el epicentro del automovilismo regional, al recibir la gran final del Segundo Campeonato del Rally del Valle Medio, una cita que promete reunir a pilotos, equipos y seguidores de la disciplina en el cierre de la temporada 2026.