Una por una, las heladerías que confirmaron que se suman a las promociones en nuestra ciudad. Y cuáles en Neuquén.

Llega la denominada "noche más esperada del año". Este miércoles , los fanáticos del helado artesanal tienen una cita obligada. Se celebra una nueva edición de La Noche de las Heladerías y Cipolletti se suma con imperdibles promociones para disfrutar en familia o con amigos.

Diversos comercios locales confirmaron beneficios especiales durante la jornada, destacándose las clásicas ofertas de 2x1 en cuartos de helado y descuentos directos en mostrador.

Quienes salgan a recorrer la ciudad en busca de sus sabores favoritos podrán aprovechar las siguientes propuestas en los distintos puntos adheridos:

Heladerías Heidi: La reconocida firma participará en todas sus sucursales de Cipolletti. Desde las 19:00 hasta el horario de cierre, 12 de la noche ofrecerán una promoción de 2 cuartos de helado por el precio de 1. Participan las sedes de Roca y Saénz Peña y Alem 1644. "Esperamos a todos los vecinos para disfrutar de un grato momento", comentó Cecilia, una de sus propietarias, a LM Cipolletti.

Frineve: Ubicada en Mariano Moreno 35, se suma a la noche más esperada del año con un 2x1 en cuarto de helado. El beneficio estará vigente desde las 19:00 hasta las 00:00. Desde el local aclararon que la promoción no es acumulable y se aplicará una por persona.

Agrigento: El local situado en Villegas 249 extenderá su propuesta durante casi todo el día. De 8:00 a 23:00, los clientes podrán disfrutar de un 20% de descuento en helados abonando con cualquier medio de pago.

A su vez, Grido también anuncia importantes descuentos. Con opciones que abarcan desde primeras horas de la mañana hasta la medianoche, Cipolletti ya tiene todo listo para vivir a pleno la jornada más dulce del año. A disfrutar de un rico helado.

En Neuquén y Roca también adhieren

En la capital neuquina, se sumará a la propuesta lanzada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) y contará con la participación de siete heladerías que se sumarán a la celebración. Se trata de comercios de ese rubro con gran trayectoria en la ciudad. Ante este anuncio, algunas heladerías ya comenzaron a publicar en las redes su participación en este gran evento.

Al igual que en Cipo, la promoción principal de la jornada será un 2x1 en el cuarto de kilo de helado. Es decir, quienes compren un cuarto recibirán otro de la misma cantidad sin cargo.

En Neuquén, los siete comercios participantes serán parte de esta edición, por lo que se espera movimiento en las heladerías durante la jornada.

Las heladerías que participan en Neuquén:

Dulce Malvina

Heidi Heladerías

Heladerías Pire

Montana Helados

Fiore Helados

Grido

Cuore

En tanto, en General Roca confirmaron Heidi, Arezzo, Lions y La Chiara.

Un nuevo sabor, emblema del evento

En el marco del evento, se suelen lanzar sabores especiales pensados exclusivamente para la Noche de las Heladerías. Según trascendió, este año se proponen innovar con un sabor dulce y original.

Se trata del Maní Split, una nueva receta que contiene crema de maní tostado, dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal.

La iniciativa se enmarca en la campaña “El sabor de lo nuestro”, impulsada por AFADHYA para poner en valor la identidad de la heladería argentina y reivindicar los sabores que forman parte de su historia y tradición.