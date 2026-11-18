Madre de dos hijas, renunció a su trabajo para estar más tiempo en casa. Hoy recorre ferias junto a su familia y quiere busca crecer en la ciudad.

Daiana Ortiz es técnica en laboratorio y madre de dos niñas. Hasta agosto trabajaba en su profesión, pero el sueldo no alcanzaba para cubrir lo que implicaba sostener la rutina familiar: pagar una niñera y un traslado para llevar a las chicas a la escuela. Ante esa cuenta que no cerraba, tomó una decisión difícil: renunciar para poder estar más tiempo en casa.

Sin embargo, todavía quedaban deudas por saldar y había que buscar una forma de aportar a la economía del hogar. Fue entonces cuando renació una idea que hacía tiempo le daba vueltas: los helados soft. "No me animaba por desconocimiento", cuenta. Esta vez se puso a investigar y se tiró de lleno al proyecto que siempre había tenido en mente.

Así nació Fracheto , una marca cuyo nombre, según explica, no tiene un significado específico. "Es una combinación de frapuchino y algo inventado, sonó lindo para mí", dice entre risas. Su esposo no estaba muy convencido, pero tras repasar varias opciones ella se quedó con su elección.

El debut, en la Kabuki

Su primera experiencia fue en octubre, en la "Kabuki", una de las convenciones más grandes que se realizaron en Cipolletti. Daiana reconoce que llegó con miedo, pero que una vez allí todo fue "genial". Tal es así que el próximo 12 de diciembre serán parte de la nueva edición que se realizará en el Circulo Italiano de 12 a 20 horas.

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La idea original era ofrecer el servicio de helados soft para eventos privados y empresariales, como casamientos, cumpleaños y encuentros corporativos. Sin embargo, la experiencia de la feria cambió el panorama: les gustó tanto que quisieron más. Desde entonces participaron en otras ferias, aunque lamentablemente fuera de Cipolletti. También tuvieron la oportunidad de estar presentes en el festival gastronómico "Ritual" el pasado fin de semana.

"Salían felices con el helado en la mano"

Para Daiana, lo más lindo de este camino es el contacto con la gente. "Ver cómo esperaban por su helado y, más cuando salían con él en la mano diciendo que estaba riquísimo, es otra cosa", describe.

Muchos clientes les preguntaron dónde queda la heladería física, los felicitaron y quisieron saber por qué no participaban de las ferias que se hacen en la ciudad. Esas devoluciones los llenaron de felicidad y los motivaron a seguir luchando por un lugar en Cipolletti, donde crecieron y donde sueñan con poder emprender.

Un emprendimiento familiar

Además del aspecto económico, el proyecto le permite a Daiana lo que buscaba al renunciar: pasar más tiempo con sus hijas. Muchas veces la mayor la acompaña a los eventos para ayudarla. El stand lo atienden entre ella, su esposo y su hija mayor. Cuando él no puede, la ayuda su cuñada. "Es bien familiar", resume.

Hoy, Fracheto sigue creciendo de feria en feria, con un objetivo claro: que los vecinos de Cipolletti puedan probar sus helados soft sin tener que salir de la ciudad.

Qué es el helado soft

El helado soft (también conocido como helado suave o cremoso de máquina) es un postre helado que se caracteriza por su textura muy aireada, ligera y sedosa, servida directamente desde una máquina dispensadora continua. A diferencia del helado artesanal o industrial tradicional, contiene más aire integrado y se sirve a una temperatura ligeramente más alta.

Actualmente, Daiana cuenta que tienen helados de sabor: crema americana, dulce de leche y frutilla. Además, ofrecen yogurt griego.