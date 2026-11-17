Atención Cipolletti: cuál es el problema que están teniendo los iPhone en la ciudad.

La información fue brindada por un especialista en comercialización de la marca en Cipolletti , quien explicó que el inconveniente afecta a usuarios de Movistar que tienen iPhone . El problema se detecta con los modelos iPhone 16, 17 y 18 . Según detalló, toda la línea presenta fallas porque los APN se desconfiguran. Como consecuencia, la persona se queda sin datos móviles y recién cuando llega a un lugar con Wi-Fi se reconecta y puede volver a usar el equipo con normalidad.

Por el momento, "una de las soluciones sería cambiarse de compañía", aseguró.

Frente a este problema de conectividad, se sugiere: acercarse a una sucursal de la compañía telefónica y solicitar la configuración manual de los APN . Sin embargo, si el dispositivo queda sin señal, la configuración se pierde nuevamente.

Los modelos más afectados

Hasta el momento, los reclamos de usarios de los iPhone 17, 17 Pro, 18, 18 Pro y Pro Max son los afectados por esta dificultad a la hora de utilizar internet en el teléfono.

Qué son los APN

APN significa Access Point Name (nombre del punto de acceso). Es un conjunto de parámetros que le indica al teléfono cómo conectarse a la red de datos de su operadora. Funciona como una "puerta de enlace" entre el celular e internet: si está mal cargado o se borra, el equipo puede tener señal para llamadas y mensajes, pero no navegar con datos móviles.

Normalmente la configuración se aplica de forma automática al colocar el chip, pero en algunos casos hay que cargarla de forma manual (usuario, contraseña y dirección del APN), y ahí es donde pueden surgir los problemas.

Cómo ahorrar datos móviles

Mientras se resuelve el inconveniente, estos consejos ayudan a hacer rendir mejor el plan:

Usar Wi-Fi siempre que sea posible, tanto en casa como en el trabajo o en lugares públicos de confianza.

siempre que sea posible, tanto en casa como en el trabajo o en lugares públicos de confianza. Activar el Modo de datos reducidos en Ajustes > Datos móviles > Opciones de datos móviles.

Desactivar la actualización en segundo plano de las apps que no necesitás tener al día.

Restringir el uso de datos de las aplicaciones que más consumen, desde Ajustes > Datos móviles.

Desactivar la reproducción automática de videos en redes sociales y bajar la calidad en plataformas de streaming.

Descargar contenido por Wi-Fi, como música, mapas y series, para usarlo sin conexión.

Desactivar las actualizaciones automáticas por datos móviles en la App Store.

La sugerencia desde la compañía telefónica

En su pestaña de soporte, Movistar sugiere que "a partir de la actualización iOS 26.4 para iPhone desde el modelo 11 en adelante, no es necesaria la carga manual de APN y habilita automáticamente las funciones de compartir datos, VoLTE y VoWiFi" y, agrega que: "Si no actualizaste el IOS en tu celular Iphone 16/17 en cualquiera de sus versiones, ingresá en Configuración > Red celular > Red de datos celulares y ahí completá la siguiente información".

Alerta mundial por un ciberataque: roban datos bancarios y apuntan contra iPhone

Un ciberataque de alcance internacional encendió las alarmas en el mundo tecnológico. HSBC, Zoom, CNN e IKEA son algunas de las organizaciones que quedaron involucradas en una campaña informática que alcanzó a 178 empresas y buscaba robar datos bancarios de los usuarios, además de comprometer dispositivos iPhone y iPad.

La investigación fue encabezada por especialistas en ciberseguridad, que detectaron la distribución de código malicioso a través de Optimizely, una plataforma utilizada por numerosas compañías para administrar, probar y optimizar sus sitios web. El problema permitió que fragmentos de JavaScript manipulados llegaran a las páginas de distintas organizaciones y quedaran expuestos los visitantes.

De acuerdo con el investigador Scott Helme, se identificaron 188 fragmentos de código alterados correspondientes a 178 organizaciones. La dimensión del episodio generó preocupación por la cantidad de usuarios que pudieron haber quedado expuestos, aunque todavía no se pudo establecer cuántos fueron efectivamente víctimas del ataque.