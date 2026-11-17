En el cierre de una actividad articulada entre el Jardín 50, el 9 y el 123. "Estamos felices por el compromiso de la comunidad", dijo a LMC una de las directoras.

La plaza Paul Harris de Cipolletti - Esquiú y Primeros Pobladores-, se llenó de alegría, juegos y aprendizaje con la presencia de niños, docentes y familiares que participaron del cierre del Proyecto Eco Jardín . La jornada, realizada este martes con actividades tanto en el turno mañana como en el de la tarde, marcó el broche de oro de una iniciativa conjunta impulsada por los Jardines de Infantes 9, 123 y 50 .

La propuesta nació a partir del diagnóstico compartido por los equipos directivos sobre las realidades cotidianas de sus respectivas comunidades educativas. Con el objetivo de promover la concientización y sensibilización sobre el cuidado del entorno, las instituciones decidieron trabajar de manera articulada sobre ejes fundamentales como el reciclado, el manejo de la basura y la prevención de aguas estancadas .

“Es un proyecto integral que se armó entre tres instituciones. De acuerdo a las necesidades y a lo que se viene viendo, decidimos abordar el medio ambiente, teniendo en cuenta el reciclado, la basura y las aguas estancadas. Nos hemos juntado con las directoras por situaciones que vemos en cada barrio”, explicó Susana Díaz , directora del Jardín 50, en diálogo con LM Cipolletti.

Niños, docentes y familiares en plena actividad en una plaza de barrio cipoleña.

Juegos temáticos y compromiso de las familias

Bajo la consigna de disfrutar, aprender y compartir en comunidad, el encuentro contó con juegos compartidos, stands ecológicos y diversas sorpresas pensadas para los más pequeños y sus acompañantes.

La convocatoria superó las expectativas de los organizadores, demostrando el fuerte acompañamiento de los hogares en la formación ambiental de las infancias.

“Por eso pusimos en marcha este proyecto. Hoy fue el cierre; las familias se han comprometido, han podido venir y participaron en diferentes espacios de juegos temáticos. Estamos muy contentas por la participación y la aceptación a la propuesta de las tres comunidades de jardines”, concluyó Díaz, celebrando el éxito de esta iniciativa ecológica que busca cuidar tanto el barrio como el planeta.

Personal docente del jardín 50

¡Felicitaciones!