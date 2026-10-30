Querida preceptora de popular jardín cipoleño se jubila y recibió una sorpresa inesperada: "Emocionante"

Sus compañeras, el equipo directivo y las familias de los alumnos le brindaron inolvidable reconocimiento. "Me voy de mi segunda casa", dijo Myrian.

La preceptora junto a compañeras y ex compañeras. "La vamos a extrañar, puntillosa, aplicada y exigente, se va a notar su ausencia", dijeron.

El tiempo pasó volando -justamente- para Myrian , la querida preceptora del Jardín 50 Estrellita del Sur que se jubila a fin de año y este viernes tuvo un justo homenaje en el último acto institucional previo al merecido descanso.

Protagonista de principio a fin de la colorida ceremonia en el Centro Cultural Roberto Abel , donde hizo el papel de una de las tres despistadas pasajeras de avión que daban “la vuelta al mundo en un ratito” descubriendo paisajes y culturas que los alumnos se encargaban de resaltar, en el cierre llegó la grata sorpresa para ella.

Mientras la conductora le agradecía por el esfuerzo y la dedicación puestas al servicio de la comunidad durante tantos años y su valioso aporte en el evento de hoy -escribió gran parte del guion-, la máxima autoridad actual, Susana Díaz y sus compañeras, le entregaron un presente.

Myrian, con su regalo. Todo fue a su medida en el último acto.

Un pituco ramo de flores, entre otros obsequios, aunque quizás el reconocimiento más valioso resultó el espontáneo aplauso de pie de un recinto colmado por familiares de los alumnos que premiaron de esa manera su tarea y ejemplar trayectoria.

Qué dijo Myrian en una jornada que jamás olvidará

“Fue muy emocionante para mí, no me lo esperaba”, admitió la docente a LM Cipolletti sobre el final de una jornada sumamente especial en su vida laboral. En la que incluso desató la risa de los presentes cuando en plena parodia le reclamó a la encargada de la logística viajera que dejará de pifiarle con los destinos pues: “ya me estoy quedando sin plata, ¿te pensás que soy la sobrina de Macri?

En la continuidad de sus declaraciones a este portal y sin sacarse la peluca rubia ni el cotillón propio del personaje, recordó su extenso vínculo con el Jardín que marcó su carrera: “Ya son 22 años que estoy en la institución, hay un sentido de pertenencia muy grande”, reflexionó mientras sus compañeras actuales y ex la felicitaban y agradecían por los momentos compartidos.

“Es como mi casa”, redondeó Myrian, tras su última gran función. El “show” debe continuar hasta mediados de diciembre en el Jardín, pero ella ya tuvo una despedida a lo grande como correspondía. ¡Espectacular!