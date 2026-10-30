Cuál es el estado de los tramos de las rutas 22 y 151 que Nación transfirió a Río Negro

La Provincia sumó más de 337 kilómetros de rutas nacionales y alista un plan de obras prioritarias donde el tramo comprendido en Cipolletti tendrá un lugar central.

Luego de concretarse la toma de posesión parcial de las rutas 22 y 151 ,la provincia de Río Negro avanzará en la ejecución de intervenciones de fondo para revertir el severo estado de deterioro. Tras la liberación contractual de sectores pendientes, Vialidad Rionegrina tomará el control operativo de 337,62 kilómetros en total, abarcando tareas de conservación, pavimentación y reconstrucción estructural.

El traspaso busca resolver deficiencias acumuladas durante años producto de la paralización de obras. Para llevar a cabo el proyecto, el Ejecutivo combinará fondos provinciales con aportes de la actividad energética, destinando inversiones específicas para reacondicionar los corredores estratégicos del Alto Valle y del resto del territorio rionegrino.

En el ejido urbano de Cipolletti y sus conexiones inmediatas, las cuadrillas se enfocarán en la resolución de cuellos de botella y deformaciones graves en la calzada. Un sector clave es el tramo de la Ruta 22 entre el acceso a Fernández Oro , el Parque Industrial de Cipolletti , la calle Salto y los puentes carreteros hacia Neuquén , que comprende 13,53 kilómetros . Esta zona, por la que transita a diario un alto flujo de vehículos particulares, transporte de pasajeros y de carga, destinará una inversión de $2.385 millones .

Río Negro asumió el mantenimiento de distintos tramos de las rutas 22 y 151.

Los trabajos principales en este tramo cipoleño se enfocarán en solucionar las fallas en Puente 83 y las zonas colectoras inconclusas de la autovía. Las especificaciones técnicas estipulan la reparación de 30.200 m² de baches, la remoción de 30.200 m² de pavimento dañado, la colocación de 5.500 m² de nueva carpeta asfáltica y 6.000 m² de bases granulares, además de reacondicionar banquetas y señalización.

Por su parte, en la Ruta 151, la transferencia contempla 3,40 kilómetros desde el empalme con la Ruta 22 hasta el Tercer Puente, un nudo neurálgico para el tránsito pesado de la zona. Este sector requiere intervenciones urgentes para reparar baches profundos, reconstruir terraplenes e incorporar señalización preventiva.

Estado y obras en el resto de los tramos traspasados

Ruta 151: Tramo Norte hacia el límite con La Pampa

El segundo sector de la Ruta 151 comprende 40,98 kilómetros entre el yacimiento Medanito y el límite provincial. Las tareas sobre este tramo y su empalme demandarán $3.300 millones, contemplando la reconstrucción con 13.000 m³ de materiales en terraplenes y banquinas para frenar el desmoronamiento del asfalto.

Ruta 22: Puente sobre el río Colorado – Choele Choel

En el sector que va desde el puente sobre el río Colorado hasta Choele Choel, que totaliza 138,35 kilómetros, el pavimento registra marcadas deformaciones y ondulaciones que atentan contra la seguridad vial. Con un presupuesto asignado de $1.654 millones, el plan operativo dispone reparar 3.700 m² de baches, remover 16.000 m² de superficie deteriorada y colocar 8.700 m² de asfalto nuevo, sumado a 18.000 m³ de relleno para la estabilización de los bordes.

Ruta 22: Choele Choel – Chichinales

El tramo intermedio de la Ruta 22, de 141,36 kilómetros, presenta severas roturas sobre el trazado, principalmente entre Chimpay y Chelforó. Para solucionar los daños estructurales que impiden un arreglo superficial simple, se prevé una inversión de $3.353 millones. Se procederá al fresado de 4.000 m² de pavimento defectuoso, la reparación mediante bacheo en 31.500 m² y la reconstrucción profunda de las capas inferiores en otros 3.500 m².