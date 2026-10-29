La Provincia termina con años de abandono: Río Negro ya decide sobre las rutas 22 y 151

El Gobernador Alberto Weretilneck firmó las actas de toma de posesión parcial de 6 tramos de las rutas nacionales 22 y 151, concretando la transferencia de los primeros 337 kilómetros a la Provincia.

Weretilneck termina con años de abandono: Río Negro ya decide sobre las rutas 22 y 151. Foto: Gobierno Río Negro.

El Gobernador Alberto Weretilneck firmó las actas de toma de posesión parcial de 6 tramos de las rutas nacionales 22 y 151 , concretando la transferencia de los primeros 337 kilómetros a la Provincia. De esta manera, comenzó a hacerse efectiva la decisión de asumir la responsabilidad sobre dos corredores estratégicos para la producción, la conectividad y la seguridad vial, ante años de abandono por parte de los gobiernos nacionales.

Luego de la firma, Weretilneck pidió acompañamiento para una recuperación que demandará tiempo: "A los vecinos les pido entendimiento, comprensión y paciencia. El nivel de deterioro, rotura y abandono de las dos rutas es escandaloso. No hay magia para resolver las cosas de un día para el otro; vamos a tardar un tiempo. El cambio importante es que ahora depende de nosotros".

Weretilneck firmó las actas con el Administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy , formalizando la incorporación de los primeros sectores comprendidos en el acuerdo alcanzado entre la Provincia y la Nación. La medida marca el inicio de una nueva etapa en la gestión de estas rutas, con el Gobierno rionegrino haciéndose cargo directamente de las responsabilidades de administración , conservación y recuperación abandonadas por los gobiernos nacionales.

Se trata de una decisión política del Gobernador Weretilneck que busca dar respuesta al deterioro de dos corredores fundamentales para miles de rionegrinos, el transporte de cargas, la actividad industrial y las economías regionales. Frente a la falta de inversiones nacionales, Río Negro decidió hacerse cargo de una infraestructura esencial para su presente y su futuro.

A partir de la toma de posesión de estos 6 tramos, Río Negro comenzará a ejercer la administración y a organizar las primeras intervenciones. Weretilneck contrastó esta nueva responsabilidad provincial con los años de postergaciones nacionales: “La obra original empezó en 2008 y Nación hizo solamente 40 kilómetros. Dejaron las obras abandonadas, y ahora ni siquiera se hace el mantenimiento. Nosotros empezamos el lento camino de recuperación”.

Los primeros tramos bajo responsabilidad provincial

En esta primera etapa, Río Negro tomó posesión de 4 sectores de la Ruta Nacional 22 que totalizan 293,24 kilómetros:

Desde el puente sobre el río Colorado hasta Choele Choel: 138,35 kilómetros.

Desde Choele Choel hasta Chichinales: 141,36 kilómetros.

Desde el acceso a Fernández Oro hasta el Parque Industrial de Cipolletti: 10,02 kilómetros.

Desde calle Salto hasta el puente que une Cipolletti con Neuquén: 3,51 kilómetros.

En la Ruta Nacional 151, la transferencia comprende 2 sectores que suman 44,38 kilómetros:

Desde el empalme con la Ruta Nacional 22, en Cipolletti, hasta el Tercer Puente: 3,40 kilómetros.

Desde el yacimiento Medanito hasta el puente en el límite con La Pampa: 40,98 kilómetros.

La incorporación de estos sectores constituye la primera etapa efectiva del acuerdo alcanzado con Nación, que contempla el traspaso de aproximadamente 508 kilómetros de ambas rutas por un plazo de 20 años. El proceso se realiza de manera progresiva, a medida que se liberan los distintos tramos.

En paralelo, la Provincia ya tiene identificadas 6 intervenciones críticas sobre ambas rutas. Para 4 trabajos de emergencia se prevé una inversión de $10.719 millones: $7.168 millones provenientes del aporte de Oldelval y $3.551 millones aportados por Río Negro. Los trabajos contemplan fresado, repavimentación, bacheo y recuperación de terraplenes y banquinas, y se pondrán en marcha de acuerdo con las condiciones jurídicas y técnicas de cada sector.

Río Negro toma las decisiones sobre su futuro

La firma de estas actas representa mucho más que un cambio administrativo. Es el resultado de una decisión estratégica de Weretilneck para dar respuesta a una problemática que durante años afectó la seguridad vial, el transporte y el desarrollo productivo de la provincia.

Ante el deterioro de las rutas y la falta de respuestas nacionales, el Gobierno Provincial asumió un desafío que excede sus responsabilidades originales, con el objetivo de recuperar corredores esenciales para la integración territorial y la actividad económica.

Esta decisión también se vincula con la nueva etapa productiva que atraviesa Río Negro. Las inversiones energéticas, el crecimiento de la actividad industrial y las nuevas oportunidades de desarrollo demandan una infraestructura vial capaz de acompañar esa transformación.

Con estos primeros 337,62 kilómetros bajo responsabilidad provincial, Río Negro comenzó a concretar una política de largo plazo: recuperar rutas estratégicas, mejorar las condiciones de circulación y preparar la infraestructura necesaria para una provincia que produce, crece y genera nuevas oportunidades.

Participaron del acto de firma el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, el Presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, el Fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan y la Gerenta de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, Maria Elena Rivero.