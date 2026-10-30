La iniciativa contempla un beneficio fiscal para las pymes que incorporen trabajadores de entre 18 y 23 años y un esquema de capacitación orientado a las necesidades del sector comercial.

Río Negro impulsa un programa para facilitar la contratación de jóvenes en el sector privado: cómo acceder

La Provincia de Río Negro puso en marcha un nuevo programa destinado a promover el empleo registrado de jóvenes de entre 18 y 23 años , mediante un esquema que contempla el reconocimiento del costo laboral para las pequeñas y medianas empresas que incorporen nuevos trabajadores.

La propuesta fue presentada durante la firma de un convenio entre el área de Trabajo de la Provincia y la Cámara de Comercio de Cipolletti. María Marta Avilez, representante de Trabajo, explicó que la iniciativa busca que el Estado provincial se haga cargo del costo laboral a través de un crédito fiscal que las empresas podrán utilizar para cancelar impuestos provinciales.

"Por cada joven rionegrino que sea contratado por el sector privado, la provincia pasa a reconocer el costo laboral", explicó Avilez. El beneficio podrá aplicarse al pago de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario e Impuesto Automotor.

El programa también contempla un segundo eje vinculado con la capacitación. Las empresas podrán plantear cuáles son los perfiles y conocimientos que necesitan, para que desde el área de Capacitación y Empleo de la Provincia se puedan orientar las propuestas formativas hacia esa demanda.

Un beneficio para el comercio

El titular de la Cámara de Comercio de Cipolletti, José Luis Bunter, destacó que la iniciativa responde a una de las principales preocupaciones que atraviesa actualmente al sector comercial: los costos laborales y la dificultad para generar nuevas incorporaciones.

"Es una gran alternativa para la incorporación laboral de jóvenes de 18 a 23 años", señaló Bunter, quien remarcó que la capacitación y el acceso a nuevas fuentes de trabajo representan dos aspectos centrales del acuerdo.

El convenio busca además facilitar el acceso de los comercios al programa a través de las cámaras empresariales. De esta manera, los comerciantes podrán canalizar la adhesión y recibir asesoramiento para acceder al beneficio.

Desde la Provincia explicaron que el mecanismo apunta a ser ágil y con poca burocracia. Una vez realizada la contratación, el empleador deberá presentar la documentación correspondiente, incluyendo el alta del trabajador en ARCA y la información relacionada con el costo laboral. A partir de allí se tramitará el reconocimiento del crédito fiscal.

El programa tendrá 36 meses de vigencia

Uno de los aspectos destacados de la propuesta es que cada contratación podrá acceder al beneficio durante un período de 24 meses, mientras que el programa tendrá una vigencia general de 36 meses.

Bunter explicó que la participación de las cámaras permitirá conocer las necesidades concretas de cada sector y orientar las capacitaciones en función de la demanda de las empresas y sostuvo: "La única forma de incorporar rápidamente a los jóvenes es a través del empleo registrado"

Cómo pueden acceder los jóvenes

Los jóvenes interesados en incorporarse al mercado laboral podrán registrar sus datos y cargar su currículum en el Servicio de Empleo Rionegrino, una plataforma provincial destinada a vincular la oferta y la demanda laboral.

Desde Trabajo señalaron que la herramienta permitirá conocer cuántas personas se encuentran en búsqueda de empleo y, al mismo tiempo, facilitar el contacto entre los jóvenes y las empresas que necesitan incorporar personal.

El programa alcanza a todo el territorio provincial y se implementará en articulación con las distintas cámaras de comercio de Río Negro, que tendrán un rol clave para acercar la propuesta a los comercios y empresas de cada localidad.