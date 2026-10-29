Habrá artesanos, emprendedores y productos de distintos rubros en dos espacios de la ciudad. Días, horarios y todo lo que se podrá encontrar.

Feria Cipo Emprende: dos paseos al aire libre llegan a Cipolletti con propuestas para todos los gustos.

La Feria Cipo Emprende tendrá dos nuevas ediciones este fin de semana en Cipolletti , con propuestas para quienes quieran recorrer, comprar productos locales y disfrutar de actividades al aire libre.

La iniciativa se desarrollará en dos puntos de la ciudad: el sábado 24 de octubre estará en el Parque Rosauer, en el marco de la Caminata Rosa , mientras que el domingo 25 llegará a la Plaza San Martín.

La primera jornada será el sábado 24 de octubre, de 15 a 20:30, en el Parque Rosauer . Allí, los emprendedores y artesanos acompañarán las actividades de la Caminata Rosa .

En tanto, el domingo 25 la feria se trasladará a la Plaza San Martín, donde los puestos estarán disponibles entre las 17 y las 21:30.

Qué productos se podrán encontrar

En ambas jornadas, los vecinos podrán recorrer los stands y encontrar una amplia variedad de productos elaborados y comercializados por emprendedores locales.

Entre las propuestas habrá artículos de marroquinería y bijouterie, artesanías en madera, cuero y cerámica, además de panificados, mermeladas caseras, tejidos y confecciones, entre otros rubros.

Una propuesta para impulsar a los emprendedores locales

Cipo Emprende es una iniciativa que busca fortalecer la economía social de la ciudad y generar espacios para que artesanos y emprendedores puedan mostrar y comercializar sus productos.

Las dos jornadas serán una oportunidad para acompañar el trabajo local y disfrutar de un paseo diferente durante el fin de semana.

Para conocer más detalles sobre las actividades, se puede consultar el sitio oficial de la Municipalidad de Cipolletti: www.cipolletti.gob.ar.

Ritual: LOS locales que le darán sabor al Distrito Gastronómico de Cipolletti

La gastronomía local calienta sus motores para Ritual, el festival que del 11 al 15 de noviembre transformará las calles de Cipolletti. En esta primera edición, más de 20 establecimientos formarán parte del Distrito Gastronómico, una iniciativa donde cocineros, parrillas, focaccerías y locales de cocina de autor o rápida ofrecerán un Menú Ritual especialmente diseñado con precios accesibles y promociones.

Para organizar el itinerario, Ritual dispondrá de un mapa interactivo en su sitio web ritualcipolletti.com.ar/distrito, donde vecinos y visitantes podrán consultar la ubicación de cada local participante y sus propuestas disponibles.

Los productos identitarios del Alto Valle tendrán un rol protagónico en las cocinas participantes. En Finca Araucaria, el cocinero Sebastián Mazzucheli presentará "Humo, tierra y fuego", una propuesta con trucha ahumada con papa crocante y manzana verde, remolacha asada con queso de cabra y pera especiada, y cordero braseado con croqueta cremosa y jugo reducido. "Mi forma de cocinar parte de reconocer ese entorno, aprovechar los productos de estación y trabajar respetando sus características", explicó Mazzucheli.

Por su parte, en Noble Bar, Cecilia Macaneck combinará técnicas japonesas con ingredientes de la región mediante mollejas lacadas en miso y sidra del Valle, ojo de bife ahumado a la leña con ponzu y berenjenas asadas, y marquise de chocolate con pera, acompañado por el cóctel Opium. "La identidad del Alto Valle aparece a través de productos como la sidra, la manzana verde y la pera", destacó Macaneck.

En tanto, Arde, la primera focaccería de Cipolletti, aportará malfatti de ricota y parmesano con alcaucil, pizza de masa madre fermentada durante 48 horas con espárragos orgánicos y panceta ahumada de Don Joel, junto a un milhojas de harina de almendras.

La diversidad también estará en las opciones casuales e innovadoras. Caos Burgers ofrecerá hamburguesas vegetarianas, de carne y de pollo frito con cheddar blanco, cebolla crocante y sriracha de frutos rojos. "Elegimos los frutos rojos para agregarle un poco de sur a nuestro estilo americano", detalló Agustín Furlán.

En Costra Pizza, el menú ofrecerá una porción con mozzarella, gírgolas salteadas, burrata ahumada, tomillo, hongos desecados y aceite de ajo. Desde la cocina marina, Francisco Ávila, de Nuevo Puerto Fish Truck, sumará fish and chips, ceviche y vinagreta de mariscos del golfo San Matías.

Asimismo, Leandro Silva, de Ajo Negro, remarcó el vínculo con el origen: "Nos permite expresarnos de forma honesta con los productos que tenemos alrededor. Si logramos conectarnos con algún productor, el círculo se completa".