Vecinos de Las Perlas le exigen celeridad a la Justicia por el suministro de agua

Los vecinos que integran la Asamblea por Las Perlas le pidieron a la Justicia que apure en la investigación sobre el problema del agua en su comunidad.

Los vecinos de Las Perlas le reclaman premura a la Justicia en la causa abierta por el servicio de agua.

Los integrantes de la Asamblea por Las Perlas exigieron que la Justicia cipoleña cumpla y acelere los pasos necesarios para el pronto avance de la investigación sobre el suministro de agua a la comunidad y que se resuelvan los graves problemas existentes. También pidieron que los responsables de la prestación colaboren con las pesquisas.

La Asamblea perlense salió al ruedo público luego de que se conociera que el juez Diego De Vergilio resolviera hacerse cargo del caso planteado por el nucleamiento, a pesar de haberse declarado, inicialmente, incompetente para tramitar la causa y haber remitido el expediente al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro .

Los vecinos de Las Perlas se han movilizado insistentemente para conseguir respuestas del Estado a su reclamo de un servicio de agua potable adecuado y en condiciones de satisfacer la creciente demanda del conjunto de la población.

El suministro de agua potable en Las Perlas es históricamente muy precario y necesita urgentes mejoras.

Al efecto, se presentaron, en su momento, ante el Juzgado Civil N°1 de Cipolletti, a cargo de De Vergilio, para plantear una acción de amparo colectivo y ambiental, que fue la que el magistrado desestimó abordar en un primer momento. Sin embargo, De Vergilio volvió sobre sus pasos y decidió investigar la situación.

Informes por Las Perlas

Con ese propósito, cursó recientemente oficios a la Municipalidad de Cipolletti, al gobierno de la Provincia, al Departamento Provincial de Aguas (DPA) y a la empresa Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima (ARSA) para que le remiten toda la información de que dispongan sobre el servicio de agua en Las Perlas.

En un pronunciamiento de la Asamblea conocido últimamente, se indica que "luego de que el juez De Vergilio intentara inicialmente derivar la causa para sacársela de encima, el procedimiento volvió a su curso y el magistrado tuvo que hacerse cargo de iniciar el examen del caso en el Juzgado local".

Se enfatiza que "en cumplimiento del trámite legal que corresponde, el Juzgado emitió una providencia pidiendo que en un plazo de cinco días presenten sus informes de situación" las cuatro reparticiones públicas ya mencionadas.

Exigen la verdad, sin dilaciones

Así las cosas, "exigimos la verdad en los informes y que no sigan dilatando la salud de la comunidad. Sabemos que este pedido de informes es un paso de rutina dentro del trámite, pero no vamos a permitir que sigan jugando al 'pase de pelota' ni sometiendo a nuestro barrio a un limbo jurídico mientras sufrimos la falta de agua".

Por ello, "a las autoridades les decimos con total claridad: el Municipio no puede negar lo firmado. Existen actas de compromiso de obras por etapas que jamás se cumplieron".

La realidad es innegable

Además, "la realidad en la calle es innegable" pues "las pérdidas de agua continúan, los dosadores de cloro no están, se sigue asistiendo precariamente con camiones y la reunión con ARSA quedó en la nada".

En su comunicado, la Asamblea asume que "metemos presión y seguimos en alerta", puesto que "la Justicia abrió la ventana del procedimiento y no vamos a bajar los brazos. Exigimos que los jueces actúen con la celeridad que requiere una emergencia sanitaria que afecta a casi 30.000 personas. ¡El agua potable es un Derecho Humano fundamental y operativo!", se reafirma en el texto divulgado en las redes sociales.