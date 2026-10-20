Vecinos de Las Perlas aguardan la entrega de las actas de adjudicación municipal de sus tierras

La actual gestión de la comuna inició hace ya un tiempo el proceso para otorgar a los vecinos de Las Perlas actas de adjudicación de las tierras que habitan.

En Las Perlas, se aguarda con expectativa el pronto inicio de la entrega de las actas de adjudicación municipal que garantizarán a los vecinos la posesión y propiedad de las tierras en las que habitan.

Entre los vecinos de Las Perlas se están planteando interrogantes en relación con los avances y pasos pendientes que hay todavía para alcanzar la meta de la propiedad de la tierra. La comuna empezó hace tiempo un proceso de relevamiento y preparación de expedientes de aquellos pobladores en condiciones de acceder a actas de adjudicación municipal, cuya conclusión se espera.

La información disponible desde hace unos cuantos meses indica que en un sector del barrio Costa Esperanza , elegido al efecto para iniciar el proceso, se contaría ya con cerca de 200 hogares relevados, de los cuales una parte significativa habría cumplido con todos los requerimientos-

De este modo, se estaría en condiciones de cumplir, en el corto plazo, con la entrega de las actas de adjudicación municipal con que se reconocerá la posesión de sus lotes a las familias que han concluido y superado los trámites establecidos oportunamente.

En la comunidad de Las Perlas, no solo esperan mejoras en servicios básicos como el del agua potable, sino que se termine por definir el proceso de traspaso de la propiedad de la tierra a los pobladores. Omar Novoa

Los pobladores que fueron relevados aguardan con creciente expectativa que la comuna comience, cuanto antes, con la entrega de la anhelada documentación, que da seguridad sobre la posesión de las tierras y que se considera constituye el paso previo a la escrituración de las parcelas.

Las Perlas sigue esperando

Y tanta expectación no es para menos, por cuanto el traspaso de la propiedad a los vecinos de Las Perlas se lanzó en tiempos ya tan apartados como lo son los que corresponden al año 2010, cuando el entonces intendente de Cipolletti, Alberto Weretilneck, actual gobernador de Río Negro, lanzó oficialmente la propuesta.

Con el correr del tiempo, se fueron desarrollando, con lentitud y cierta parsimonia, los trámites posteriores previstos, entre los que el principal fue la transferencia al Municipio de la propiedad de las tierras de la comunidad, que pertenecían en su práctica totalidad a la empresa Forestadora del Limay.

Después de las dos gestiones como jefe comunal de Weretilneck, vinieron los gobiernos municipales de Abel Baratti, Aníbal Tortoriello, Claudio Di Tella, hasta llegar a la actual de Rodrigo Buteler.

Imprimiéndole más celeridad

Han pasado 16 años del inicio del proceso, que atravesó momentos de ilusión, de tensión y de malestar por lo despacio que fueron marchando las cosas. El hecho es que Buteler, apenas asumir, decidió imprimirle más celeridad a los pasos faltantes y le encomendó al secretario de Gobierno Julio Dijkstra llevar adelante el cometido y avanzar con las actas de adjudicación municipal.

Por lo que conocen los vecinos, ya hay varias decenas de expedientes de otras tantas familias que han cumplimentado a cabalidad cada uno de los requerimientos y precisiones que fijó la comuna para otorgar este reconocimiento de la propiedad de las tierras.

Sin embargo, algo parece estar demorando la entrega de las primeras actas de adjudicación, lo que no hace más que acrecentar las expectativas y la inquietud entre los pobladores.

Cuestiones pendientes

Al parecer, una de las dificultades que estaría atrasando la definición del proceso pasaría por ciertas responsabilidades que deberían asumir los perlenses beneficiados y que podrían no ser de su agrado. También se mencionan algunas limitantes organizativas, que, sin embargo, podrían superarse sin mayores esfuerzos con tal de proponérselo.

La experiencia iniciada en un sector del barrio Costa Esperanza aguarda su finalización. Llevarla a término abrirá el camino para replicar la iniciativa en el resto de la barriada y luego extenderla al conjunto de los barrios de Las Perlas. Se trata de 16 sectores poblacionales, habitados en total por más de 20.000 personas.