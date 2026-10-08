Orgullo de Balsa Las Perlas: un estudiante representó a Cipolletti en las Olimpíadas de Filosofía

Agustín Espinosa, alumno de la ESRN 124, participó de la instancia provincial realizada en Viedma. Su exposición sobre la vida, la muerte y la existencia humana destacó el talento de los jóvenes perlenses.

Un estudiante de Balsa Las Perlas representó a la ciudad en la instancia provincial de la Olimpiadas de Filosofía de la República Argentina.

La Legislatura de Río Negro se convirtió en el escenario de una jornada especial para estudiantes secundarios de diferentes localidades de la provincia. Allí se desarrolló la instancia provincial de las Olimpíadas de Filosofía de la República Argentina , una competencia que reunió a jóvenes interesados en reflexionar, debatir y compartir sus pensamientos sobre diferentes aspectos de la existencia humana.

Entre los protagonistas estuvo Agustín Espinosa , estudiante de la ESRN 124 de Balsa Las Perlas , quien viajó hasta Viedma para representar a su comunidad educativa y a Cipolletti. El joven presentó un ensayo que invitó a reflexionar sobre la vida, la muerte y el sentido de la existencia.

Su participación representó una oportunidad para visibilizar el trabajo educativo que se desarrolla en Las Perlas, una comunidad ubicada en la margen sur del río Limay, cuyos estudiantes también encuentran espacios para demostrar sus capacidades en competencias académicas provinciales.

Aunque no consiguió la clasificación para la instancia nacional, Espinosa logró presentar sus ideas ante estudiantes, docentes y especialistas de diferentes ciudades rionegrinas, en una experiencia que puso en valor la reflexión filosófica y el pensamiento crítico de los jóvenes.

Agustín Espinosa, estudiante de la ESRN 124 de Balsa Las Perlas, recibiendo su diploma.

"Vida, átomos y muerte", la reflexión del estudiante de Balsa Las Perlas

El ensayo presentado por Agustín Espinosa llevó como título "Vida, átomos y muerte", una propuesta que abordó interrogantes vinculados con la existencia humana y las diferentes interpretaciones que pueden construirse alrededor de la vida y su trascendencia.

Al comenzar su exposición, el estudiante aclaró que provenía de Balsa Las Perlas, identificando a la comunidad que representaba. Posteriormente, desarrolló su presentación a partir de diferentes preguntas disparadoras que le permitieron profundizar en sus reflexiones filosóficas.

Durante su intervención, el joven planteó distintas teorías sobre la capacidad de las personas para construir su propia realidad y encontrar un sentido a la existencia. En ese contexto, expresó que los seres humanos podemos ser "dioses de nuestro propio mundo buscando trascender".

La exposición avanzó mediante diferentes reflexiones que vincularon la vida, la materia y la muerte. El estudiante compartió sus interpretaciones personales y construyó una argumentación que culminó con una frase sobre el valor de la existencia humana.

"Vivir es la mayor obra de arte que los seres humanos creamos", expresó Agustín al finalizar su ponencia, una reflexión que sintetizó parte del pensamiento desarrollado durante su participación en la competencia provincial.

Una vez concluida su presentación, otros estudiantes que se encontraban en el recinto legislativo tuvieron la oportunidad de realizarle preguntas. Posteriormente, los integrantes del jurado brindaron una devolución sobre el trabajo y los argumentos expuestos.

Una experiencia que destacó el talento de los estudiantes perlenses

La participación de Agustín Espinosa fue resultado de un proceso de preparación que comenzó en el ámbito escolar y continuó mediante las diferentes instancias clasificatorias de las Olimpíadas de Filosofía, hasta alcanzar la definición provincial.

El encuentro reunió a estudiantes de establecimientos educativos de Viedma, San Carlos de Bariloche, Allen y El Bolsón. Todos habían conseguido avanzar después de superar las etapas escolares e interescolares desarrolladas previamente en sus respectivas localidades.

Una estudiante de Bariloche representará a Río Negro en Tucumán

La instancia provincial fue organizada por la ESRN Paulo VI y coordinada por los docentes Danilo Risso Patrón, de esa institución, y Mayra Hernández Piaggio, del Colegio Padre Juan Edmundo Vecchi.

Los participantes presentaron sus trabajos bajo seudónimos, una modalidad establecida por las Olimpíadas para preservar el anonimato durante la evaluación. El objetivo fue garantizar igualdad de condiciones y priorizar las ideas y argumentaciones desarrolladas en cada ensayo.

El jurado estuvo integrado por Luciano Raggio, Magda Reyes y Malena Fallacara, quienes evaluaron las producciones de los estudiantes y finalmente seleccionaron el trabajo presentado por Danielle Moreira, del Instituto Dante Alighieri de Bariloche.

La estudiante participó bajo el seudónimo "Ellie Van Leuven" y fue elegida para representar a Río Negro en la instancia nacional de las Olimpíadas de Filosofía, que se desarrollará durante noviembre en la Universidad Nacional de Tucumán.

La importancia de promover el pensamiento crítico

Durante la jornada también estuvo presente el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, quien destacó la importancia de generar espacios educativos que permitan a los estudiantes desarrollar herramientas para analizar la realidad y construir sus propias opiniones.

"Esta olimpíada tiene una diferencia fundamental con respecto a las competencias tradicionales: no se basa en la memorización, sino en construir un pensamiento autónomo, una argumentación razonada y, sobre todo, la capacidad de escucha crítica", expresó el funcionario.

Pesatti también vinculó la filosofía con los desafíos que presentan las redes sociales, los algoritmos y la inteligencia artificial. En ese sentido, sostuvo que "comprender cómo funciona el sistema es el primer paso para pensar alternativas".

La actividad concluyó con la entrega de certificados y reconocimientos a los participantes. Para Agustín Espinosa, el encuentro significó haber llevado la voz de Balsa Las Perlas hasta la Legislatura de Río Negro, demostrando que el talento y las inquietudes filosóficas también tienen protagonistas en la comunidad perlense.