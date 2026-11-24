Dos procedimientos policiales en el Alto Valle permitieron recuperar un vehículo robado y detener a un hombre que había ingresado a una casa.

Dos intervenciones policiales en el Alto Valle terminaron con resultados positivos: en Cipolletti recuperaron un auto que había sido robado horas antes , mientras que en General Roca un hombre fue aprehendido luego de ingresar a una vivienda y llevarse un bidón con cinco litros de combustible .

Los procedimientos se desarrollaron en distintos sectores de ambas ciudades y contaron con la intervención de efectivos de la Policía de Río Negro. En uno de los casos, las cámaras de seguridad aportaron imágenes que permitieron reconstruir los movimientos de los sospechosos.

El primer procedimiento ocurrió durante la tarde del domingo en el barrio Manzanar de Cipolletti . Personal del Destacamento 114° realizaba tareas de prevención sobre calle Las Heras cuando encontró un Volkswagen Gol gris estacionado y sin ocupantes.

Al verificar los datos del vehículo, los efectivos descubrieron que tenía un pedido relacionado con una denuncia por robo realizada ese mismo día. El hecho había ocurrido alrededor de las 23:30 del sábado, en la intersección de la Ruta 22 y Paso de los Libres.

A partir del hallazgo, intervino el Cuerpo de Seguridad Vial, donde se había recibido la denuncia. También se realizó un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir lo sucedido.

Las imágenes permitieron observar que dos personas descendieron del vehículo y escaparon caminando. Una mujer bajó por el lado del acompañante, mientras que un hombre lo hizo por el sector del conductor. Ambos se alejaron por calle Las Heras en dirección este.

Finalmente, el Volkswagen Gol fue retirado con una grúa y trasladado para que el Gabinete de Criminalística realizara las pericias correspondientes. La investigación quedó en manos de la Fiscalía de turno.

Entró a una casa en Roca y se llevó un bidón de nafta

El segundo episodio ocurrió durante la mañana en General Roca, en inmediaciones de las calles Rivadavia y Picaflor. Allí, un hombre fue aprehendido luego de ingresar a una propiedad y sustraer un bidón de cinco litros de combustible.

La situación fue advertida por la propietaria de la vivienda, quien observó a través de las cámaras de seguridad que un sujeto había abierto el portón de ingreso, que no tenía candado, y entrado al inmueble.

Una vez dentro, tomó un bidón que contenía nafta y se retiró. Sin embargo, fue reducido poco después en las inmediaciones, lo que permitió dar aviso a la Policía.

Cuando llegaron los efectivos de la Subcomisaría 69°, encontraron al hombre sobre la vereda, cerca de Rivadavia al 3900. Luego de identificarlo, lo trasladaron a la dependencia policial para resguardar su integridad física.

El sospechoso ingresó a la unidad a las 9:36, en calidad de aprehendido. El procedimiento quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.