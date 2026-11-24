Investigan un millonario robo de boqueteros en un local de pagos
El hecho se descubrió durante la mañana de este martes. Los ladrones habrían ingresado por un agujero realizado en el techo.
La policía de Choele Choel, en el Valle Medio rionegrino, investiga un millonario robo ocurrido en un local comercial donde se realizan pagos de impuestos y servicios.
El hecho se produjo durante el transcurso del fin de semana largo en el Pago Fácil ubicado sobre la calle Avellaneda al 400, pleno centro de la localidad, y trascendió que fue descubierto alrededor de las 7:45 de la mañana de este martes, tras lo que alertaron a las autoridades de la fuerza.
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Según la información que publican medios de esta región, los ladrones ingresaron por un boquete que abrieron en el techo y se apoderaron de una suma estimada en unos 10 millones de pesos, 5 mil dólares y 500 mil pesos chilenos.
Personal de la Comisaría 8va se presentó en el lugar para realizar las primeras actuaciones, y luego se sumó el equipo del Gabinete de Criminalística que tuvo a su cargo la realización de los trabajos periciales en busca de rastros e indicios para encaminar la pesquisa. También se le dio intervención a la Brigada de Investigaciones.
Pericias en el techo
Se pudo observar que los uniformados realizaron rastrillajes por las inmediaciones del edificio, y que centralizaron su atención en el sector del techo, por donde presumen irrumpieron los delincuentes.
Como parte de la labor investigativa, buscaron posibles testigos y también recabaron imágenes de cámaras de seguridad con el fin de recopilar datos que sumen a la cause, que quedó a cargo de la fiscal de turno Analía Álvarez, quien dispuso el inicio de actuaciones por “robo calificado”.
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