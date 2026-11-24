El sospechoso fue imputado, pero la víctima no siguió la causa. Como no contaban con su testimonio, prueba central de la acusación, la Justicia tomó una determinación.

La causa judicial por hurto y amenaza, en la que resultó víctima una mujer de Cipolletti, no prosperó porque ella no se presentó cuando la convocó la Fiscalía.

Una causa por el intento de robo de un celular y amenazas no prosperó porque la víctima optó por no presentarse a la convocatoria de la Fiscalía. Según la denuncia que presentó, los hechos se produjeron en Cipolletti el 26 de noviembre del año pasado, minutos antes de las 9:25, cuando ingresaba a su casa. Sostuvo que ahí apareció el sospechoso, identificado como Rubén Quiroga, quien le pidió un vaso de agua, por lo que le contestó que la esperara, y se colocó su teléfono bajo un brazo para cerrar el portón.

Sin embargo, aseguró que el hombre se le arrebató el celular, pero que no logró porque ella logró quitárselo de las manos. Ante su resistencia, agregó que Quiroga le advirtió “...ya te voy a caer... me las vas a pagar”, causándole temor, y escapó por la calle Jauretche, en cercanías del Parque Norte.

Policías de la Subcomisaría 79 alertados del hecho llegaron al lugar y salieron en busca del sospechoso con las descripciones físicas y de vestimenta aportadas por la víctima. Los rastrillajes dieron resultados poco después cuando lo atraparon a varias cuadras de distancia, en inmediaciones de la esquina de las calles La Plata y Dante Alighieri.

Quiroga fue imputado por el delito de “Hurto en grado de tentativa y amenazas”. Sin embargo, en una audiencia realizada semanas atrás la fiscal a Julieta Della Cha pidió su sobreseimiento porque no pudieron sumar el testimonio de la mujer. Explicó que al formularle los cargos se basaron esencialmente “en los dichos de la denunciante y en lo que informó el personal policial que acudió al lugar” y logró la detención del acusado.

Además, aclaró que, si bien lo reconocieron por la ropa que describió la mujer, pero sin elementos ajenos en su poder, dado que no alcanzó a robarle el teléfono.

Pero también agregó que en el transcurso de la investigación preparatoria desde la Fiscalía intentaron mantener contacto con la denunciante, y que incluso “la citaron por cédula en dos oportunidades, pero nunca respondió ni compareció”.

Estefania Petrella

Por ese motivo, Della Cha concluyó que “la ausencia total de la denunciante y víctima no permite contar con su testimonio que resulta medular”. A ello sumó que Quiroga fue ubicado a varias cuadras del lugar a lo que agregó que “no se vio afectado el interés público”. El defensor Oficial Marcelo Caraballo prestó conformidad para el dictado de su sobreseimiento de sus asistido.

Ante el planteo coincidente de las partes la juez Rita Lucía no planteó objeciones y resolvió otorgarle el sobreseimiento a Quiroga. Destacó que los argumentos vertidos por la Fiscalía y la Defensa “resultan suficientes para hacer lugar al sobreseimiento solicitado en relación al imputado”.

En el fallo, la magistrada declaró que el trámite del proceso “no afecta el buen nombre y honor que pudiera gozar” el imputado, tal como se lo exige el Código Penal.