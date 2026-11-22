Quedó detenido y se complica su situación. Este domingo es la autopsia. Las últimas novedades de un caso que conmociona a la ciudad.

El Ministerio Público Fiscal y la Policía de Río Negro avanzan en la investigación por la muerte violenta de Florencia Ferreyra , una mujer de 94 años que fue hallada sin vida ayer en su domicilio del complejo habitacional 432 Viviendas . Por el hecho que conmociona a todo Cipolletti hay dos hombres detenidos y uno de ellos es su propio nieto, quién enfrentará mañana la audiencia de formulación de cargos. A la vez, se aguarda el resultado de la autopsia prevista para este domingo.

El brutal hecho se descubrió alrededor del mediodía del sábado en un departamento ubicado en la Tira J Entrada 27 , a la altura de Arenales al 800 , luego del aviso de un familiar. Al ingresar a la vivienda, el personal policial y de salud constató que la mujer yacía tendida boca arriba sobre el suelo de una habitación, al costado de la cama, sin signos vitales y con hematomas en distintas partes del cuerpo .

Un dato clave aportado durante las primeras averiguaciones provino de un vecino del sector, quien declaró que cerca del mediodía dos hombres le pidieron prestado un destornillador para forzar la puerta del inmueble, argumentando que la anciana no respondía a los llamados.

En el lugar se desplegó un "amplio y eficiente operativo" que permitió recolectar indicios importantes. Interviene en el dramático caso, la fiscal Eugenia Vallejos.

Qué dijo el comisario a LMC

El jefe de la regional, Javier Yañez confirmó que se trató de una "muerte violenta" y explicó que se activó de forma preventiva el protocolo por femicidio, criterio habitual para abordar la escena bajo la hipótesis de máxima gravedad y resguardar la mayor cantidad de indicios posibles.

En el transcurso del sábado fueron demoradas cuatro personas para prestar declaración testimonial, de las cuales dos fueron desvinculadas con el correr de las horas. La atención de los investigadores se centró en quienes se encontraban en el departamento al momento del arribo policial, entre ellos un nieto de la víctima que conviviría con ella y sería el más comprometido de los dos detenidos. Tras la recolección de pruebas y un allanamiento realizado a última hora, la causa avanzó en la causa.

Dolor en el barrio por una pobladora fundacional

La noticia generó una profunda consternación en el complejo habitacional cipoleño, donde Florencia Ferreyra era ampliamente reconocida por integrar la generación fundacional del barrio y haber vivido allí toda su vida.

En diálogo con LMC en las inmediaciones de la vivienda, su hijo Edgardo y otro de sus nietos, Nicolás, expresaron su perplejidad y tristeza por el trágico desenlace. "Muy querida, una de las primeras vecinas del barrio", la recordaron sus familiares mientras aguardaban novedades sobre el avance de las diligencias judiciales y forenses que terminarán de esclarecer la mecánica del crimen.