Otro comercio que baja la persiana por la crisis del sector. El detonante y la tristeza pues "me encantaría seguir, era mi sueño tener mi propio negocio".

La crisis del comercio en la región y el país suma un nuevo capítulo con el inminente cierre de una tienda de indumentaria . Se trata del comercio Draco , ubicada en avenida 25 de Mayo al 700 de Viedma , cuyo propietario atribuye el fin de su emprendimiento a la imposibilidad de afrontar los costos fijos frente al impacto de las ferias itinerantes.

El sector comercial de la capital rionegrina atraviesa un escenario complejo. Tras el reciente cierre de La Mercería, en la calle Saavedra, otro local céntrico confirmó que transita sus últimas semanas de actividad antes de bajar definitivamente sus persianas.

En declaraciones brindadas al medio Mapuchito Noticias, el titular de Draco explicó que noviembre representa su último mes de trabajo. Aunque aseguró que venía sosteniendo el proyecto con esfuerzo y lograba posicionarse de forma progresiva en el mercado local, el aumento de los gastos operativos -especialmente el valor del alquiler - terminó por hacer inviable la continuidad del negocio.

Según el testimonio del comerciante, el punto de inflexión ocurrió tras la realización de una feria tipo "La Saladita" en el complejo de Sol de Mayo, evento que coincidió con la previa del Día de la Madre, fecha que esperaba como un respaldo financiero clave para equilibrar las cuentas.

"Vengo remándola todos los meses, pero cierro por la competencia desleal. La verdad que esto, de la manera que se organizó y cómo se hizo, fue muy injusto", sostuvo el propietario, quien calificó el impacto de la feria como "la gota que rebalsó el vaso".

El golpe personal y la liquidación final

Más allá del aspecto económico, el cierre conlleva un fuerte impacto personal y familiar, ya que el local constituía su única fuente de ingresos. Con pesar, el emprendedor recordó que abrir y sostener el comercio representaba un sueño personal construido a base de dedicación diaria, pero reconoció que la situación actual ya no le permite sostener la estructura.

"Me encantaría seguir. Era mi sueño tener un comercio”, fueron sus textuales palabras.

Antes de concretar el cierre definitivo, el comercio lleva adelante una liquidación total de mercadería destinada tanto al público femenino como masculino. Los vecinos que se acerquen al local de la avenida 25 de Mayo al 700 pueden encontrar prendas con precios que oscilan entre los $5.000 y los $35.000, disponibles para abonar en efectivo, transferencia o tarjeta de débito.