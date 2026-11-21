La nueva plataforma digital permite iniciar trámites y seguir expedientes las 24 horas, desde el celular o la computadora, sin necesidad de llamar al organismo regulador.

El Gobierno de Río Negro puso en funcionamiento una nueva plataforma digital que permite a los usuarios realizar reclamos vinculados al servicio eléctrico y consultar el estado de sus expedientes durante las 24 horas, sin necesidad de comunicarse telefónicamente con el organismo regulador.

La herramienta fue implementada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y busca simplificar las gestiones de los vecinos ante inconvenientes con el suministro, mediante un sistema accesible desde teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos conectados a internet.

Con esta modalidad, los usuarios podrán iniciar reclamos, acceder a sus trámites y conocer el avance de las gestiones desde una misma cuenta personal. La principal novedad es que las consultas estarán disponibles incluso fuera del horario habitual de atención.

Cómo realizar un reclamo eléctrico en Río Negro

Para utilizar el nuevo servicio, los vecinos deberán ingresar al sitio oficial reclamos.eprern.gov.ar, donde encontrarán las opciones para iniciar una presentación o consultar el estado de un expediente que ya se encuentre en trámite.

Quienes accedan por primera vez deberán seleccionar la opción "Nuevo reclamo" y completar el proceso de registro. Para crear una cuenta será necesario proporcionar una dirección de correo electrónico y establecer una contraseña personal que permitirá ingresar posteriormente.

Durante el registro, la plataforma solicitará información sobre la relación del usuario con el suministro eléctrico y la empresa distribuidora responsable de prestar el servicio. Estos datos permitirán identificar correctamente la presentación y vincularla con la prestación correspondiente.

Una de las características destacadas del sistema es que no será obligatorio ser titular del suministro para crear una cuenta. De esta manera, familiares o allegados también podrán acompañar las gestiones relacionadas con inconvenientes en el servicio eléctrico.

Estefania Petrella

Cómo consultar el estado de un reclamo durante las 24 horas

Una vez presentada la solicitud, los usuarios podrán regresar al portal y seleccionar "Consultar un reclamo". Desde ese apartado tendrán acceso a la información disponible sobre el expediente y podrán verificar su estado sin realizar nuevas comunicaciones con el organismo.

Hasta ahora, quienes necesitaban conocer novedades sobre una presentación debían comunicarse telefónicamente o enviar mensajes al ente regulador. Con la nueva herramienta, el seguimiento de los reclamos eléctricos podrá realizarse de manera autónoma, desde cualquier localidad de Río Negro.

Esta posibilidad representa una mejora especialmente para quienes necesitan efectuar consultas fuera del horario administrativo o viven lejos de las oficinas de atención. El único requisito para acceder a la plataforma será contar con conexión a internet.

Además, la centralización de las gestiones permitirá que cada usuario pueda iniciar y seguir sus reclamos desde un mismo espacio digital, evitando recurrir a diferentes canales para obtener información sobre el avance de sus presentaciones.

Modernización del Estado y cambios en los organismos reguladores

La implementación del portal forma parte de una “política de modernización del Estado provincial”, orientada a incorporar herramientas tecnológicas que simplifiquen los trámites y mejoren el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la digitalización permitirá reducir las gestiones necesarias para consultar expedientes y facilitará el acceso a información actualizada, sin depender exclusivamente de los horarios de funcionamiento de las oficinas administrativas.

La puesta en marcha también constituye un avance en la transición hacia el Ente Regulador de Servicios y Concesiones (ERSeC), organismo creado mediante la Ley Provincial 5883 para integrar la regulación de diferentes prestaciones esenciales.

El nuevo ente tendrá bajo su órbita la regulación de los servicios de electricidad, agua potable y saneamiento. Sin embargo, en esta primera etapa, la plataforma habilitada por el EPRE estará destinada exclusivamente a los reclamos relacionados con el suministro eléctrico.